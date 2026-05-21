Nedeljko Bilkić, čuveni pevač, otkrio je u emisiji "Amidži šou" da mu je svojevremeno Josip Broz Tito zabranio da peva određene pesme, te da su mu čak sklonili i mikrofon u njegovoj rezidenciji.

- Zbog čega pred Titom niste mogli da pevate pesmu "Kad bih mogao da se podmladim" - pitao je Ognjen.

- Tačno je bilo zabranjeno, dat mi je spisak pesama koje mogu da pevam. Za tu jednu Novu godinu, on je mene pohvalio, kad smo seli zajedno i rekao: "Vi bogati Bilkiću imate jak glas, vi ste meni sinoć probili uvo". Pevali u njegovoj rezidenciji, kad sam ja izašao, oni meni sklonili mikrofon. Terezi Kesoviji su rekli samo: Vi ste završili pevanje, nema više - rekao je Bilkić.

"Tito je voleo samo vesele pesme"

U jednom intervju koji je dao za Kurir, Nedeljko je pričao o situacijama kada je pevao Josipu Brozu Titu.

- Sve Nove godine sam dočekivao u Jugoslaviji. U inostranstvo sam išao na turneje. Izdvojio bih jednu Novu godinu kada smo pevali kod maršala Tita na Brionima, da čujete koja ekipa: Zdravko Čolić sa Lokicama, Tereza Kesovija, Ljiljana Čavoli, moja Dušica, ja, Živan Saramandić sa suprugom, Mija Aleksić, glumci... To je izgledalo fantastično. Bilo je oko 200 zvanica. Za ovalnim stolom su sedeli Tito i ostali rukovodioci, među njima je bila glumica Mira Stupica. Bila je udata za potpredsednika. Kada je došlo čestitanje došla je i rekla: "Deco, ja ne pripadam njima, ja pripadam vama". Sedam dana smo bili na Brionima. Zdravko Čolić je tada bio vojnik, ali je došao.

Uz koga se Tito najviše veselio?

- Tada je već bio u poznim godinama. Razmišljao sam odakle mu tolika snaga da ga narod toliko voli i poštuje. I onda sam primetio kad ga je Branko Nikolić uhvatio ispod ruke i rekao: "Predsednične, vi ste umorni, da vas odvedem malo", a on mu je rekao: "Čekajte, boga ti, ja hoću sa svima da se pozdravim". Sa svakim se poljubio i čestitao Novu godinu. Rekao je: "Ko nam je ovde spremao, ko nas je služio, ja moram njih da poljubim". Takav čovek je poštovao i kuvaricu i kelnera i radnika i profesora. Imam još jedan detalj. Sedeo sam, a oni su pričali da ima jedan ekonomista, najbolji u Bosni, ali je vernik. Tito je rekao: "Ako je tako, a veliki je ekonomista, pa vi mu napravite tu pored džamiju da klanja i da radi." Takav je bio, jedinstven čovek.

Znate li šta ste mu otpevali?

- Znam šta mi je bilo zabranjeno da pevam. "Kad bih mogao da se podmladim" i još neke pesme. Mogao sam da pevam samo vesele pesme. Tito je voleo sve pevače i to je pokazivao, a onako intimno najviše je voleo rusku romansu.