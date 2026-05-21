Aleksandra Tadić Cipka ostala je bez supruga, nakon što je on iznenada preminuo. Ona je tada imala 29 godina, a i dan- danas govori o njemu sa puno emcija i uspomena. Nakon teškog perioda o kom je ćutala, odlučila je da se obrati javnosti i iskreno podeli kroz kakav pakao je prolazila, ne štedeći detalje o svom zdravlju, psihičkom stanju i porodičnim odnosima.

Nakon smrti supruga, u javnosti su se pojavile spekulacije o njegovom testamentu i nasledstvu.

Pevačica je oštro demantovala ove navode, ističući da testament ne postoji i otkrivši jedan dirljiv detalj sa ostavinske rasprave.

"Nije istina da je moj suprug pisao testament! On ne postoji, jer smo imali potpuno drugačije planove. Imali smo ostavinsku raspravu. Odrekla sam se svega u korist njegove dece. Možda nisam rodila dete, ali ga imam", poručila je pevačica za Hype TV.

"Ne želim da rađam sebi dete"

Aleksandra Tadić Cipka je istakla da više ne mari za osude okoline i vrlo jasno objasnila svoj stav o rađanju i braku.

"Moraš sebi da rodiš dete. Šta to znači? Ne želim da rađam sebi dete, nek me osudi ko hoće. Niti mogu niti želim. Dete se rađa iz ljubavi. Zvučaće grubo, ali nekad dete dođe kao sredstvo za zadržavanje muža ili je muž sredstvo za dobijanje deteta, a nama sredstva nisu bila potrebna. Voleli smo se, ne žalim da nemam dete, pomirila sam se sa tim. Daleko od toga da nisam htela, ali ne može, tako je kako je", ispričala je Aleksandra.

"Pevaš, a iznutra se boriš za život"

Zbog svega što joj se dešavalo, posao je počeo da ispašta, a svaki izlazak na scenu za nju je predstavljao agoniju.

"Jako sam se napatila u poslednje dve godine jer osetih i mračnu stranu svog posla. Onu kada hoćeš, a ne možeš. Kada dobiješ strah od svake svirke jer znaš da te nešto muči i da ne možeš da daš ni 20% sebe... Pa ti se uzlupa srce od straha, oblije te hladan znoj, želudac ti kuca u grlu... Pevaš, a iznutra se boriš za život, po nekoliko sati ti osećaji traju", opisala je pevačica ovaj mučan period.