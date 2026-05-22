Devedesetih je bila izuzetno popularna, a grupa Twins u kojoj je Manuela bila sa bratom Nešom punila je diskoteke širom regiona. Dok su se njihovi hitovi pevali svuda, malo ko je mogao i da nasluti da će pevačica jednog dana potpuno nestati iz javnosti.

Dok su mnoge njene koleginice nastavile život pod reflektorima, Manuela je izabrala potpuno drugačiji put, mir, porodicu i život daleko od kamera.

Posle devet albuma i godina provedenih na relaciji aerodrom, hotel, bina, članovi grupe Twins odlučili su da se povuku i vrate u Švajcarsku, gde danas vode potpuno drugačiji život.

Ima svoju firmu

Manuelom je sada po prvi put otvoreno govorila o životu daleko od estrade, luksuzu, porodici i privatnosti koju danas ljubomorno čuva.

- Iskreno, danas živimo potpuno drugačiji život nego u vreme kada smo bili stalno prisutni u javnosti. Imamo svoju firmu i to nam je donelo jednu veliku slobodu, da sami organizujemo vreme i da mnogo više uživamo u životu i porodici - započinje Manuela za Kurir.

Kako otkriva, ona i njen suprug danas veliki deo vremena provode putujući svetom i uživajući u luksuzu daleko od očiju javnosti.

- Prethodnih godina smo gotovo pola godine provodili van Švajcarske, putujući po svetu. Velika pasija su nam krstarenja, pa su iza nas hiljade i hiljade nautičkih milja i mnogo prelepih destinacija koje smo obišli - otkriva pevačica.

Čuva privatnost

Ipak, za razliku od mnogih javnih ličnosti koje danas svoj život prikazuju na društvenim mrežama, Manuela priznaje da privatnost oduvek stavlja ispred svega.

- Naravno, ne živimo skromno, ali smo oduvek cenili privatnost. Nikada nismo bili ljudi koji imaju potrebu da se hvale putovanjima, skupim restoranima ili automobilima po društvenim mrežama - govori Manuela.

Manuela je danas majka, za šta se godinama borila.

- Posle 13 godina borbe, u naš život došla je naša ćerka Dorotea i potpuno nam promenila prioritete, na najlepši mogući način - iskreno kaže pevačica.

Kako priznaje, upravo je ćerka danas centar njihovog sveta, pa čak i putovanja prilagođavaju njenim obavezama.