PEVAČICA OTKRILA KAKO IZGLEDA NJEN ŽIVOT DALEKO OD ESTRADE! U jeku popularnosti povukla se sa scene: Udala se, 13 godina se borila za potomstvo
Devedesetih je bila izuzetno popularna, a grupa Twins u kojoj je Manuela bila sa bratom Nešom punila je diskoteke širom regiona. Dok su se njihovi hitovi pevali svuda, malo ko je mogao i da nasluti da će pevačica jednog dana potpuno nestati iz javnosti.
Dok su mnoge njene koleginice nastavile život pod reflektorima, Manuela je izabrala potpuno drugačiji put, mir, porodicu i život daleko od kamera.
Posle devet albuma i godina provedenih na relaciji aerodrom, hotel, bina, članovi grupe Twins odlučili su da se povuku i vrate u Švajcarsku, gde danas vode potpuno drugačiji život.
Ima svoju firmu
Manuelom je sada po prvi put otvoreno govorila o životu daleko od estrade, luksuzu, porodici i privatnosti koju danas ljubomorno čuva.
- Iskreno, danas živimo potpuno drugačiji život nego u vreme kada smo bili stalno prisutni u javnosti. Imamo svoju firmu i to nam je donelo jednu veliku slobodu, da sami organizujemo vreme i da mnogo više uživamo u životu i porodici - započinje Manuela za Kurir.
Kako otkriva, ona i njen suprug danas veliki deo vremena provode putujući svetom i uživajući u luksuzu daleko od očiju javnosti.
- Prethodnih godina smo gotovo pola godine provodili van Švajcarske, putujući po svetu. Velika pasija su nam krstarenja, pa su iza nas hiljade i hiljade nautičkih milja i mnogo prelepih destinacija koje smo obišli - otkriva pevačica.
Čuva privatnost
Ipak, za razliku od mnogih javnih ličnosti koje danas svoj život prikazuju na društvenim mrežama, Manuela priznaje da privatnost oduvek stavlja ispred svega.
- Naravno, ne živimo skromno, ali smo oduvek cenili privatnost. Nikada nismo bili ljudi koji imaju potrebu da se hvale putovanjima, skupim restoranima ili automobilima po društvenim mrežama - govori Manuela.
Manuela je danas majka, za šta se godinama borila.
- Posle 13 godina borbe, u naš život došla je naša ćerka Dorotea i potpuno nam promenila prioritete, na najlepši mogući način - iskreno kaže pevačica.
Kako priznaje, upravo je ćerka danas centar njihovog sveta, pa čak i putovanja prilagođavaju njenim obavezama.
- Njen polazak u školu nam je malo "skratio krila", pa danas putovanja uglavnom prilagođavamo njenim raspustima. Mada, priznajem, uspemo ponekad da joj ukrademo i po koji dan škole za neko lepo porodično putovanje - kroz osmeh završava Manuela.