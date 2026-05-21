Staniju je to mnogo potreslo pa je počela da plače, ali izgleda da Marka ova priča nije mnogo uznemirila. Dok je tema u rijalitiju, on vreme provodi u teretani odakle se i oglasio.

Sa čupavom kosom, zlatnom kajlom oko vrata, Marković je opalio selfi u ogledalu bez majice i pokazao izvajano telo.

Vode rat i Markove bivše partnerke

Anita Stanojlović iznela je teške uvrede na račun Stanije Dobrojević, optuživši je da je pravi razlog njenog raskida sa Markom to što je uhvatila njegove prepiske sa drugim muškarcima.

Stanija nije želela da prećuti ovakve navode, te je u radio emisiji "Amnezija" stala u odbranu svog bivšeg partnera, ističući ranije da je on jedna od njene dve najveće ljubavi.

- Ovo je jako ružno jer smo Marko i ja tri godine bili u ozbiljnoj vezi. Ružno je da se ovako pljuje na nekog i da nekog etiketirate i da ispadne da sam tri godine bila tri godine sa njim. Ovo je prvi rekao Asmin koji ne podnosi Marka jer sam ja rekla da su mi dve najveće ljubavi Šareni i Marko. Anita iznosi stvari gde možda ima neke istine, ali sad ćemo da pravimo dečka gejem, a ona je bila sa njim intimna. On je dečko koji je lep i zgodan, a ne idu samo devojke za njim nego i gej momci i to neke poruke oko suplemenata. Ružno je ako sam ja to pričala Taši, a da oni sad to koriste. Šta sad postižu? - govorila je Stanija u Zadruzi 9 Eliti.

Nakon Stanijinog izlaganja, usledila je opaska Anite Stanojlović, koja je pokušala da se opravda.

- Ja sam samo rekla da pričaš o razlogu raskida sa Markom - rekla je Anita.

Dobrojevićeva je odmah demantovala ove tvrdnje i otkrila pravu istinu o svom odnosu sa Markom.

- To nije razlog raskida, to je velika laž. Ja sam bila sa tim dečkom tri godine u ozbiljnoj vezi, ozbiljnoj nego sa Asminom. Mi se nismo razdvajali. Ne mislim da je dečko gej, muvaju ga gej momci. Ne gledaju ga samo klinke, nego i gej momci, ali Marko nije to - pričala je Stanija.