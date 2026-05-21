“Voljeli smo iste stvari” nova je emotivna pesma Tarika Stambolića prožeta ljubavnom čežnjom i nostalgijom za prošlim vremenima. Pevač je singl i prateći spot, koji je režirao Vedad Jašarević, i zvanično predstavio.

Pesma donosi priču o životnoj ironiji i nepravdi, o trenutku kada život čoveku pruži mnogo, uspeh, snagu i ostvarene snove, ali istovremeno oduzme ono što mu je najvažnije, ljubav.

Numera je ritmički dinamičnija, ali snažno emotivna i prožeta tugom i nostalgijom.

Foto: Safet Hadžimusić

- “Voljeli smo iste stvari” govori o čoveku koji, iako spolja deluje uspešno i ispunjeno, iznutra nosi veliku emotivnu prazninu zbog izgubljene ljubavi. To su univerzalna ljudska osećanja koja mnogi prepoznaju i žive. Upravo zbog te bliskosti temi verujem da će pesma brzo zaživeti i ostati u srcima mnogih. Raduju me prve reakcije, jer je sud publike za mene najvažniji i konačan - rekao je Tarik Stambolić povodom premijere.

Da bi pesma mogla postati veliki hit garantuje i autorski dvojac koji stoji iza nje. Tekst i muziku potpisuje Milan Miletić, dok je za aranžman zaslužan Suad Jukić Šule.

