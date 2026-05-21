Naša pevačica Vera Matović zajedno sa svojim suprugom, harmonikašem Ratomirom Matovićem, decenijama unazad uživa u braku, a najveću radost donela su im deca, ćerka Violeta i sin Miljan.

Iako su im roditelji vrlo poznati, oni su odlučili da se ne eksponiraju, držeći se daleko od javnog života.

Pevačica sa velikim ponosom ističe da su njena deca izrasla u časne ljude sa jasno zacrtanim putem do uspeha.

- Ćerka mi je doktor nauka na temu 'Terorizam', živi u Beogradu. Sin je završio Ekonomski fakultet u Americi - istakla je Vera, sa ponosom.

Međutim, zbog čestih nastupa, Vera i Ratomir nisu stigli da isprate odrastanje svojih potomaka koliko su želeli. Naime, ona se jednom prisetila teškog momenta, kada ju je jedna stvar jako zabolela.

- Jednog dana je bila kod drugarice i oni su imali ručak u određeno vreme. Dođu sa posla mama i tata njene drugarice i svi zajedno ručaju. Ona je to gledala i pitala me: 'Majko, a kad ćemo mi zajedno da ručamo?' To je mene jako zabolelo - prisetila se Vera svojevremeno.

Htela da napusti muzičku karijeru

Tada ni ona ni suprug nisu provodili mnogo vremena sa ćerkom. Verina majka je najviše učestvovala u čuvanju i paženju dece, ali su tu bili i ljudi od poverenja koji su pomagali. Ponekad se, pak, dešavalo da decu povede na turneje od Nemačke, preko Austrije, pa sve do Holandije.

Muž Vere Matović, kako je jednom prilikom ona istakla, njena je podrška i najveći životni oslonac.

Vera je, takođe, priznala da je želela da napusti karijeru, ali joj publika to nije dopuštala jer je neprestano dobijala pozive na nastupe.

Najskuplja kuća na estradi

Osim neverovatne muzičke karijere, pevačica je godinama vredno radila i pametno ulagala. Zato poseduje stilske komade i umetničke slike kojima je opremila dom.

Njena kuća se smatra najskupljom nekretninom na estradi, a nalazi se na Dedinju. Vrednost se procenjuje na oko četiri miliona evra.

Nažalost, česte priče, koje kruže u javnosti o njenom bogatstvu, nanose joj bol.

- Koga to treba da dira i da mi nanosi bol, umesto da uživam i da budem srećna sa porodicom?! Uvek mi nanesu bol kad to kažu i onda plačem - iskrena je bila Vera.

Vera iskreno priznaje da pošteno plaća porez i ne skriva novac po inostranstvu. Naime, sve što ima je ostavila u Srbiji, pa onima koji su imali nešto protiv, jasno je poručila sledeće:

- Nisu oni videli kako sam ja zaradila te pare. Nisu videli kako sam prolivala krv i znoj, koliko sam deci manjkala... Što mi to rade?! Što nisu videli moje muke i kako sam došla do toga - zaključila je jednom prilikom.

