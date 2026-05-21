Slušaj vest

Milica Jokić je odlučila da iznenadi publiku i pokaže potpuno drugačije izdanje, a sudeći po reakcijama, u tome je i uspela. Pevačica je promenila imidž iz korena, prešla u plavo i novom frizurom odmah zapalila društvene mreže.

Plava kosa, smeliji izgled i drugačiji stav bili su dovoljni da krenu komentari da pevačica "više ne liči na sebe", ali u najboljem mogućem smislu. Ipak, kako se čini, novi imidž je samo prvi deo ludila koje Milica sprema fanovima.

Pravo iznenađenje stiže krajem maja, kada izlazi njena nova pesma “Noć za brodolom”, a pevačica najavljuje da publiku očekuje nešto što će se dugo komentarisati.

1/6 Vidi galeriju Milica Jokić je odlučila da iznenadi publiku i pokaže potpuno drugačije izdanje, a sudeći po reakcijama, u tome je i uspela. Foto: Privatna arhiva, Antonio Ahel/ATAImages

- Osetila sam da je vreme da malo prodrmam stvari. Nova frizura je došla spontano, ali zapravo savršeno prati sve što se trenutno dešava kod mene. Ušla sam u neku novu energiju i želim da to publika vidi i čuje- poručila je Milica.

Očekujte razna iznenađenja u narednom periodu!

Milica je do sada više puta pokazala da ne pripada pevačicama koje se lako mogu staviti u jedan kalup. Iza sebe ima muzičko obrazovanje, sigurnost na sceni i glas koji se odlično snalazi u različitim stilovima - od kafanske emocije, preko modernijih aranžmana, pa sve do stranih jezika.

Oni koji je prate znaju da Milica peva na španskom, engleskom, grčkom, turskom, arapskom i francuskom, zbog čega fanovi od nove pesme mogu da očekuju svašta. Pevačica za sada ne otkriva previše. Ipak, nagoveštava da će krajem maja publika čuti nešto što će biti u skladu sa njenom novom energijom.

1/6 Vidi galeriju Milica Jokić u najizazovnijem izdanju do sada Foto: printscreen/instagram/milica.jokiic

- Fanovi od mene mogu da očekuju razne stvari, jer volim da se igram žanrovima i jezicima. Ova pesma će ipak biti na srpskom“- rekla je Milica kroz smeh, pa dodala:

- Ali to ne znači da će tako uvek ostati. Spremam jedan zanimljiv projekat kroz koji će publika uskoro moći da me čuje u različitim žanrovima, pa i na drugim jezicima. Tek sam počela.

Jedno je sigurno - Milica Jokić je novim izgledom već privukla pažnju, a ako je ovo samo uvod u ono što sprema, fanove tek očekuje period pun iznenađenja.