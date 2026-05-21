Pevačica Anabela Atijas je nedavno govorila o glasinama koje su zaintrigirale javnost, pa se tako i ona našla u centru medijske pažnje. Naime, priča o razvodu Lune Đogani od supruga Marka Miljkovića, mnoge je zainteresovala, budući da žive u naizgled skladnom braku. Zato je Anabela rešila da stavi tačku na spekulacije.

Ona je otkrila istinu o odnosu svoje ćerke i zeta.

- Ma, mislim da su samo ljudi navikli da se oni javljaju svaki dan i onda, kad se to ne desi, krenu takvi komentari, mislim da je samo do toga - objasnila je Anabela, pa nastavila da priča o tome zbog kojih razloga njena ćerka nekad nije aktivna na društvenim mrežama.

- Luna je takva, nekada nema želju da uzme telefon i da se snimi, devojka ne razmišlja o tome, ako je zapušena, ako se prehladi, ili ako ti je dete bolesno, sigurno ne razmišljaš o tome, eto, mislim da je to u pitanju - otkriva pevačica za Blic.

Razvela se posle 7 godina

Podsećamo, Anabela se 2019. razvela od bivšeg partnera Andreja Atijasa, a razlog zašto su posle sedam godina stavili tačku na brak nije prevara, što je ona i naglasila kada su isplivale Atijasove fotke sa starletom iz Sarajeva.

- Razveli smo se zvanično. Svako je krenuo svojim putem mirno, bez skandala. Ne može da bude prevara kada je čovek slobodan, mi nismo objavili na sva zvona da smo se razveli, zašto ja moram da delim svaki deo svoje intime? Želim da demantujem prevaru, on je slobodan čovek. Mi već duži period nismo zajedno - rekla je pevačica tada.

Imali mnogo problema

Podsetimo, Anabela je više puta tvrdila da njen brak sa Atijasom nikada nije bio idealan, kao i to da su u odnosu imali mnogo problema. Pričalo se da je bilo i fizičkih sukoba, ali pevačica o tome nikada nije želela da detaljiše. Još od kada su uplovili u vezu 2012. godine, javnost je osuđivala Anabelu i Andreja jer je bosanski biznismen tada javno prevario i ostavio svoju trudnu devojku Jasminu Skender i dobio ćerku Blankicu sa Anabelom godinu dana kasnije.

Pevačica i biznismen, iako tek na početku svoje ljubavi, tada su prvi put prolazili kroz turbulentan period.

Luna i Marko proslavili 5 godina braka

Luna Đogani i Marko Miljković već godinama uživaju u ljubavi iz koje su dobili dve ćerkice, Miu i Lanu. Oni neretko porodične momente dele sa pratiocima na društvenim mrežama, a pre neki dan su proslavili pet godina braka.

Oni su se tim lepim povodom oglasili na društvenim mrežama, razmenivši tople reči povodom godišnjice. Mnoge je iznenadilo da je već prošlo pet godina, pa su se komentari samo nizali.

Naime, oni su ovog objavili fotografiju iz Turske koja je mnoge ostavile bez teksta.

- Pet godina braka sa mojom damom - napisao je Marko na zajedničkoj objavi.

Podsetimo, njihova ljubav počela je u rijalitiju "Zadruga".

Luna Đogani i Marko Miljković vode svoj Jutjub kanal, od kojeg odlično zarađuju.

Od ovog sadržaja, koji traje po sat vremena, inkasirala je pozamašnu sumu novca. Tačnije, za šest sati materijala zaradila je čak 5.000 evra.

- Luna i Marko su mnogo posvećeni svom biznisu. Oni su prošli mesec snimili šest emisija koje su odlično prošle i za to su zaradili 5.000 evra. Svi misle da se lako snimaju emisije, samo sedneš i pričaš sa nekim sat vremena, a niko ne zna koliko njima treba vremena da pripreme emisiju i kasnije da je izmontiraju, pre nego objave. Luna je zadužena za sve ispred kamere, dok je Markov posao iza kamere. Zarađuju oni lepo od tog kanala, ali i dosta rade - rekao je izvor blizak paru za Informer jednom prilikom.

