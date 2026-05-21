Slušaj vest

Lepi Mića, poznat po tome što obraća pažnju na detalje, odlučio je da preuzme inicijativu i pobrine se za cimere dok su spavali.

Ušao je u odabrane sobe i na sopstvenu ruku, promenio svima baterije na bubicama. Ovaj gest nije samo znak njegove odgovornosti, već i brige prema drugima u takmičenju.

Ovako je Lepi Mića nekad izgledao:

1/9 Vidi galeriju Lepi Mića nekad i sad Foto: Youtube, Nemanja Nikolić

Mnogi bi rekli da su sitnice ono što čini razliku, a Lepi Mića je pravi primer kako mali gestovi mogu imati veliki značaj.

Njegova akcija je naišla na pozitivne reakcije jer je dokazao da se i u takmičarskom okruženju može održati duh zajedništva.

Honorar Lepog Miće

Lepi Mića godinama učestvuje u rijaliti programima, a jednom prilikom je otkrio da je i u Eliti 9 i dalje aktivan učesnik, pri čemu je govorio i o svom honoraru, što je iznenadilo mnoge gledaoce.

Naime, iako je javnost pretpostavljala da ima visoka primanja, Lepi Mića je istakao da je u rijaliti ušao za, kako kaže, male pare.

-U rijalitiju sam za vrlo male pare. Pitajte lažne milionere koliko su uzeli para. Boli me glava od njihovih laži. Inteligentan sam čovek i pre sam za jednu skromnu, dobru platu, koja te čeka kad izađeš iz rijalitija, nego da tražim milione, a izađem bez žute banke. E, njima se to dešava. Zadvoljan sam. Tih deset plata na kamatu, bude plus i neka nagrada, eto dobio sam kola, javnu promociju, pa sve to vredi - rekao je jednom prilikom.

1/5 Vidi galeriju Miroslav Pržulj živi rijaliti život Foto: Petar Aleksić, Preent Screen

Zatim je nastavio u istom tonu, kritikujući druge učesnike i njihove tvrdnje o zaradi.

-Da sam u spoljnom svetu, potrošio bih pare, dobio koronu i ne bih imao šta da radim. Javno pitam sve ove što se "busaju" honorarima, gde su im ti milioni? Nemaju ni kuće ni kućišta, a pričaju priče za malu decu. Pa, na splavovima ti vajni bogataši iz rijalitija skupljaju po 1.000 dinara da plate račun. Više od njih 30 u zadnje dve sezone nisu dobili ni dinara, sve otišlo na kazne - govorio je za Svet.