Neke pesme nastanu kao hit, a neke kao uspomena, a takva je i "Sreda", nova duetska numera grupe "Frajle" i pop pevača Željka Samardžića, koja već na prvo slušanje vraća u vreme starih gradskih kafana, dugih razgovora, tamburaša i emocija koje traju.

Spoj ženskog vokalnog tria prepoznatljivog po vedrom duhu i boemskoj energiji sa pop zvezdom, doneo je pesmu koja nosi miris noći u kojima se nazdravlja ljubavi, prijateljstvu i životu. "Sreda" nije samo još jedan duet, ovo je priča o trenucima koji se ne planiraju, ali ostaju zauvek urezani.

Posebnu težinu numeri daje činjenica da tekst potpisuje jedna od članica grupe, Nevena Buča, koja je zajedno sa kompozitorom Vladimirom Uzelcem radila i muziku, zato pesma nosi lični pečat, iskrenost i atmosferu koju je teško odglumiti.

- "Sreda" nam se dogodila potpuno prirodno, kao ona prava boemska noć koju ne planiraš, ali je zauvek pamtiš.Željko je umetnik čije pesme traju decenijama i velika nam je radost što smo upravo sa njim podelile ovu emociju. Verujemo da će publika u duetu pronaći deo svojih uspomena, svojih ljubavi i svojih kafanskih priča. Ovo je pesma za nazdravljanje, za društvo koje ostaje do jutra i za sve one trenutke koji imaju dušu - poručile su "Frajle".

Taj duh provlači se kroz svaki kadar novog spota, ali i kroz stihove koji bude setu i osmeh istovremeno. Sa druge strane, Željko Samardžić u pesmu je uneo prepoznatljivu emociju i toplinu zbog koje njegove balade već decenijama žive među publikom.

- Kada pesma ima dušu, onda ona sama pronađe put do ljudi. Pesma je iskrena, topla i puna života. Sa "Frajlama" je bilo lako deliti ovu energiju jer i oni nose taj boemski duh koji publika prepoznaje i voli – rekao nam je Željko.

Nova pesma ujedno je i uvertira za niz koncerata koji slede. Već 20. juna publika u Novom Sadu imaće priliku da uživa u "Boemskim noćima" sa tamburašima, gde će "Sreda" sigurno dobiti svoju posebnu emociju uživo.

Kruna cele priče biće veliki solistički koncert zakazan za 16. oktobar u MTS dvorani, pod simboličnim nazivom "Pesmom za autizam", u okviru Boemske turneje. Biće to veče muzike, emocije i humanosti, u kom će pesma dobiti i svoju najlepšu misiju, da spaja ljude.

