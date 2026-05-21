Kompozitor Goran Rale Ratković se uspešno oporavlja nakon nedavne operacije srca.

Iako je prošao kroz težak priod, postepeno se vraća svom poslu, a veliku podršku dobija od partnerke Ane Nikolić.

"Nisam ustajao iz kreveta"

Rale ističe da je sada dobro, ali se osvrnuo na to kako se osećao do skoro.

- Sad sam odlično, do pre 3-4 dana sam se mučio, nisam ustajao iz kreveta, ali odjednom se nešto desilo i hvala Bogu da je sve dobro. Trebalo je neko vreme da se oporavim. Nisam bio uplašen, samo sam očekivao da ću brže da se oporavim - kaže kompozitor, pa se nadovezuje da jedva čeka da se vrati poslu u potpunosti.

- Tek smo počeli, radi se. Ne mogu baš brzo da se vratim, ali još nedelju dana i biće top. Inspiraciju nalazim u ljudima. Sve je brzo išlo od samog početka, možda kad budem u penziji da razmišljam o tome. Penzije neće ni biti dok ja odem tamo. Stvaraću dok živim - iskren je Rale.

"Ana mi je najveća podrška"

Nije štedeo lepe reči o svojoj izabranici, pa je objasnio kakav uticaj ima u njegovom životu.

- Ana mi je najveća podrška ne samo u poslu, već i u životu generalno. Životni saputnik, uvek se konsultujem sa njom, ona je toliko inteligentna i duhovita da se samo smejem - rekao je on, a potom se dotakao njihovih svađa koje se neretko pominju u javnosti.

- Ljubav pobeđuje, da nema toga ne bi bilo ni nas, monotonija ubija. Ovako dešava se nešto, ishod je neminovan, to je pomirenje - rekao je Ratković.

"Da nije bilo Ane, mislim da bih otišao..."

Kompozitor ne krije koliko su upućeni jedno na drugo, a posebno ističe negu koju mu je Nikolićka pružila dok se nije osećao dobro.

- Ja se brinem o njoj, a i ona o meni. Ana me je tri meseca pazila, da nije bilo nje, mislim da bih otišao, jer je ona pozvala Hitnu pomoć, lekare, ja sam mislio da imam virus. Zakazala mi je kardiologa i na kraju se ispostavilo da je bila u pravu - kaže on.

- Znate onu basnu dva jarca na brvnu, ona tera svoje, ja svoje. To se ne zna ko je tvrdoglaviji, i ona i ja smo. Popuštamo oboje, moramo - objasnio je, pa nastavio.

- Jednom smo se toliko posvađali, ja sam otišao da spavam u dnevni boravak, ona me budi, otvaram oči, a Ana je napisala na čelu “Izvini”. Ne treba ništa da se kaže, dovoljno je to - priznaje Rale.

Sebi zamera jednu stvar

Iza sebe ima veliki uspeh, ali jedno sebi zamera.

- Menjao bih onaj period kad sam radio sa Saletom za "Zam" i "Grand", tad samo mnogo brzo sve radili, tad je išlo kao na traci. Ako vam kažem da sam uradio 21 album za godinu dana, to je 168 pesama. Trebalo je u tim trenucima da razmišljam o muzici, ali nisam, išlo je kao na traci. Mi jesmo postavljali standarde, sve su to hitovi, bila je Stoja, Indira, Sanja Đorđević, Sanja Maletić.Danas pesme ne mogu da traju 20 godina, sve je brže, traju 3-4 meseca. Pesme traju sve kraće i kraće - objasnio je.

O bivšoj ženi Slavici

Raletova bivša supruga Slavica se nedavno oglasila istakavši da on ulaže u propale pevačice i karijere. Sada je otkrio da li ga je to što je rekla zabolelo.

- To nije vredno ni komentara. Ja sam njom nisam 24 godine. Ono za šta me je optužila, rekao sam da će biti sve u redu. Ako nešto ima sa mnom, neka reši sa mnom, ne razumem zašto ubacuje druge ljude sad tu. Iz revolta to priča. Kad se bude uselila u stan, vi je nazovite - kaže Ratković ističući da će održati reč i obezbediti joj nekretninu.

"Ana mi je rekla da bivšoj kupim stan"

- Jesmo bili smo dobri prijatelji, šta se desilo ne znam. Koji zadnji razgovor? Ma žena je došla pre godinu dana i rekla ja s tom više ne želim da imam komunikaciju. Ja gledam, šta je bilo? Ne, ja ne želim. Dobro. Ana nije kriva za to. Šta je Ana kriva, bre? Ana kad je pročitala ovo što piše, ovo, ovo što je ona pisala, ona kaže: „Ej, Rale, ti trebaš ovoj ženi da kupiš stan.” Ja kažem: "Jesi ti normalna bre?" Mislim, to je sad druga pozadina, nema veze. Ana meni kaže: "Ma daj bre, ja ovoj ženi verujem sve, razumeš. Nemoj da mi izlaziš na oči dok joj ne kupiš stan.” Gledam ko je ovde lud. Dobio sam ribanje sa obe strane - priznao je.

Deca ispaštala zbog njegovog posla

Rale priznaje da su, zbog prirode njegovog posla, deca ispaštala, ali objašnjava svoju pozadinu priče.

- Pa verovatno jesu, al’ sad...Ja sam njih mogao da uništim, u smislu sa parama, ali nisam. Oni su izlazili u grad sa 2.000 dinara, lupam, a mogli su da izlaze i sa hiljadu evra. Ćerka je u Pragu magistrirala arhitekturu, sin je završio psihologiju, sad ide za psihoterapeuta. Znači, oni su postali dobri ljudi. Mogao sam da ih razmazim do te mere da ih uništim kao ljude - zaključio je kompozitor.

Kurir.rs / blic

