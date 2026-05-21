Starleta Stanija Dobrojević godinama se za društvene mreže fotografiše u donjem vešu, od čega zarađuje ogroman novac, a sada je šokirala javnost priznanjem. Naime, Stanija je potvrdila tvrdnje bivšeg dečka da nosi veštačku zadnjicu ispod garderobe, te da nema zaista takve obline.

Stanija je potom rekla da bi to savetovala svim devojkama, a ne da poput Maje Marinković idu na operaciju zadnjice.

- Za Staniju možeš svašta da kažeš, ali da tvrdiš da ima umetnuto d**e i naboran stomak ne možeš. Videli smo je u kupaćem i najzgodnija je - glasilo je pitanje za Maju Marinković.

- U pravu su, ne bih da dajem na značaju osobama koje po svaku cenu jure priču. Sve je kako gledaoci kažu - rekla je Maja.

- Hvala na komplimentu. Meni je svaka žena lepa i zgodna, nebitne su godine. Moje godine, zdrav život, trening, a onda i estetske. Maja je ovde jedna od najatraktivnijih devojaka. Bile smo drugarice, ja sam njoj isto bila zgodna, ali ne znam što joj zbog sukoba treba da vređa ovako nisko. Smatram da joj to nije potrebno - rekla je Stanija.

- Stanija je vređala Maju, a onda dobila povratnu. Stanija je nosila u subotu umetno d**e na nominacijama - rekao je Asmin.

- Nosila sam, ali to nije d**e nego bokserice koje imaju pozadi nabor. Trenutno to nemam, to nose devojke. Ja bih preporučila da se to nosi ispod stvari nego da nose operacije zadnjice. Maja kaže da je njoj sve prošlo kako treba, ali Vanja se muči. Ja mogu da šetam ovde gola, a mogu i u pet tih bokserica - govorila je Stanija.

"Imam najveći honorar"

Podsetimo, Stanija je pred ulazak u Elitu za "Blic" govorila o honoraru.

- U Elitu 9 ulazim kao specijalni gost, a time budim nostalgiju za vremenom kada su rijaliti učesnici koji su zaista ostavili pečat bili deo programa i ljudima ti ljudi, koja su izgrađena imena nedostaju. Ne ulazim kao takmičar, već kao Stanija Dobrojević, brend koji neće učestvovati u njihovim rijaliti igrama. Sama moja pojava će uticati na njih i njihovu pobedu, sve da ništa ne kažem i ne uradim. Izmeniće se tok rijalitija, a mogu da ne budem ni oštra, brutalna ni vulgarna. Biće intenzivno i kraće će trajati - rekla nam je ona neposredno pred ulazak u Belu kuću i dodala:

- Honorar je najveći, ali to je u drugom planu, nije bio to motiv mog ulaska. Htela sam da raščistim sve i da objasnim sve i kada izađem iz Elite 9 da me više niko ne pita za Asmina Durdžića. Ne dopada mi se što oni unutra imaju informacije i znaju da ulazim. Spremna sam na sve, nemam problem da kažem svakome u lice šta imam.