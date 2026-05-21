Pevačica Anabela Atijas danas je govorila o glasinama da se njena ćerka Luna Đogani i zet Marko Miljković razvode. Naime, Luna se sada oglasila na svom nalogu na društvenim mrežama i pokazala šta radi.

Ona nije krila oduševljenje u datom trenutku.

Foto: Printscreen

- Baklave u mleku, nešto najlepše što sam ikad jela - napisala je Luna, a potom dodala: "O, bože!".

Prema njenim objavama, reklo bi se da je ne pogađaju glasine koje kruže, već nastavlja da uživa u svom životu.

Foto: Printscreen

Anabela prokomentarisala ove trvdnje

Podsetimo, Anabela je o navodima da joj se ćerka razvodi rekla za Blic sledeće:

- Ma, mislim da su samo ljudi navikli da se oni javljaju svaki dan i onda, kad se to ne desi, krenu takvi komentari, mislim da je samo do toga.

Luna Đogani, pobednica druge sezone rijalitija „Zadruga", gostovala je u emisiji „Amidži šou", gde je odgovarala na pitanja pratilaca sa Instagrama i tom prilikom otkrila niz zanimljivih detalja iz privatnog života.

"Luna je takva"

- Luna je takva, nekada nema želju da uzme telefon i da se snimi, devojka ne razmišlja o tome, ako je zapušena, ako se prehladi, ili ako ti je dete bolesno, sigurno ne razmišljaš o tome, eto, mislim da je to u pitanju - dodala je Anabela u tom razgovoru, koja se svojevremeno razvela od supruga Andreja Atijasa zbog njegovog problema sa alkoholom.

Razvela se posle 7 godina

Podsećamo, Anabela se 2019. razvela od bivšeg partnera Andreja Atijasa, a razlog zašto su posle sedam godina stavili tačku na brak nije prevara, što je ona i naglasila kada su isplivale Atijasove fotke sa starletom iz Sarajeva.

Evo kako su izgledali zajedno:

Anabela sa mužem Andrejom Atijasom

- Razveli smo se zvanično. Svako je krenuo svojim putem mirno, bez skandala. Ne može da bude prevara kada je čovek slobodan, mi nismo objavili na sva zvona da smo se razveli, zašto ja moram da delim svaki deo svoje intime? Želim da demantujem prevaru, on je slobodan čovek. Mi već duži period nismo zajedno - rekla je pevačica tada.

