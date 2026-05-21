Srđan Čolić (59) koji je svoju popularnost stekao kroz grupu "Mobi Dik", progovorio je o periodu najveće slave i o devedesetim godinama prošlog veka, ali je prokomentarisao i ovogodišnju Evroviziju.

- Radim neke druge stvari, ne bavim se samo muzikom. Imam prijatelje iz sfera filma, onda neki ljudi iz drugih priča, ima tu i muzičara, naravno... Svi iz devedesetih koji su harali su sazreli, svi su strejt, tu mislim da nema govora o drogi, alkoholu - rekao je Srđan Mobi Dik.

- Mnoge stvari pre 30 godina nisu bile do nas. Ratovi, politička situacija, nesrećna je bila situacija. Zorana i ja smo, recimo, najviše radili tad u Bosni, dok je kuljao rat, to je bilo mnogo nezgodno. Imali smo odgovornost neku, to je bilo naporno. Jako je teško bilo, pevali smo kad je palo Jajce, sećam se. Nije mi bilo svejedno, malo je bilo čudno, čekali smo mnogo puta na ratnoj zoni, znalo se kad će biti ratno dejstvo - dodao je on potom.

Priznao da li je bio sa Anabelom

Srđan se osvrnuo na prošlost, pa ispričao detalje odnosa sa Anabelom Atijas.

- U grupi nismo imali problema. Ne sećam se da se neko baš svađao. A tad, u to vreme... Muškarci se svađaju ili oko para ili oko žena. Nisam se upuštao u odnose sa ženama tog doba, Anabela je moja prijateljica, bivša žena Gagijeva, Tanja je žena našeg menadžera... Ivan i ja nemamo isti ukus. Uvek sam posao shvatao kao posao, nisam to brkao sa privatnim - iskren je.

- Sa devojkama sam činio bend, nisam petljao tu nešto. Kad si mlad ne razmišljaš mnogo o zdravlju, kad dođeš u ozbiljnije godine zdravlje ti je najbitnije, ne pare. Kad se dogovorim sa nekim oko nekog iznosa, to mora biti isplaćeno. Nekad se nije plaćao porez, bilo je haotično - istakao je on, pa se osvrnuo na Evroviziju.

"Nisam fan Evrovizije"

- Nisam neki fan Evrovizije, ali nisam ni hejter. To je meni okej. To je televizijski program, prvenstveno. Čini mi se da mi se ove godine više svidelo nego prethodnih godina.Lavina nije moja šolja čaja, ali su doveli sve na jedan evropski nivo. Komentari satanizam i ostalo, ne sviđa mi se to, to nema veze sa istinom. Ispromovisali su se, to je okej. A pobednica Dara ima simpatičnu pesmičicu, zabava... Italijanska pesma mi je bila super, stara škola, simpatičan mi je bio i Grk - kazao je on.

Evo kome je posvećen najveći hit

Mnogi su devedesetih pevali njihovu najpoznatiju pesmu "Kralj kokaina", ali malo ko zna da je ona autobiografska i posvećena jednoj Ulcinjanki.

Pevač je nedavno boravići u Crnoj Gori na jednoj lokalnoj televiziji ispričao kako je pesma nastala.

- Idealna zemlja da pričam o toj pesmi. Bio sam ulcinjski zet. Nisam se nikada zvanično venčao ali živeli smo četiri godine, jedna prelepa i predobra Ulcinjanka i ja. Kad smo se razišli ja sam napravio pesmu "Kralj kokaina". To je ljubavna pesma posvećena osobi, za koju sam se plašio da ne krene nekim smerom koji je tada bio trend - rekao je Srđan.

Čolić je objasnio zbog čega se plašio da će njegova bivša krenuti stramputicom.

- Plašio sam se, jer sam tada upoznao par devojaka koje su bile sa nekim normalnim momcima, a sebe sam smatrao normalnim, pa su onda nailazile na te za*ebane frajere koji su tada bili popularni - rekao je Srđan za TV e.

Kurir.rs / blic / Informer

