Slušaj vest

Odnos Marine Gagić i Darka Lazića bio je medijski propraćen, a dok su mnogi mislili da će ljubav krunisati brakom, nakon veridbe i rođenja sina Alekseja je usledio raskid. Marina je aktivna na mrežama gde deli trenutke iz života, ali i stavove, te je sada iznela svoje mišljenje o muško - ženskim odnosima.

Marina je komentarisala razliku odnosa sa pravim i pogrešnim muškarcem i kako ih prepoznati.

- Pogrešan muškarac te nauči da možeš sama. Pravi muškarac zna da možeš, ali ti ne da, da moraš sama - glasio je citat koji je ona podelila.

O odnosu sa Darkom

Podsetimo, Marina je imala samo 19 godina kada je uplovila u vezu sa Darkom Lazićem. Nakon raskida dosta se pričalo o njihovom odnosu, a ona je jednom prilikom to komentarisala.

- Neka naš odnos ostane baš kakav jeste sada. Za sada smo u normalnim i dobrim odnosima i tako će ostati sve dok su obe strane za tu opciju. Samo treba da se zadrži ovakav odnos. Ne da se preteruje, nisam za tu opciju, ali da komunikacija bude korektna zbog deteta. Ništa više od toga. Sada viđa dete redovno i sve je najnormalnije - rekla je Marina ranije za medije.

Imala burnu ljubav sa Lazićem

1/11 Vidi galeriju Marina Gagić i Darko Lazić kad su bili u ljubavi Foto: Printscreen/Instagram

O njihovom odnosu se mnogo pisalo, bilo je priča i da je Lazić vara, što nikada nije potvrđeno. Dok su bili zajedno, pevač je u jednom trenutku verio i planirali su venčanje.

Darko je zaprosio na otvaranju jednog hotela u Rumi njegovih kumova. Tom prilikom Lazić se latio mikrofona. Iskoristio je priliku i obratio se Marini pred svim gostima, koja je već bila u drugom stanju.

Hteo bih samo da kažem par reči. Da čestitam mojim kumovima na ovom hotelu. I sada je kucno taj čaš, imam par reči da kažem svojoj budućoj supruzi. Ti si moj anđeo čuvar, i nemoj da mi kažeš ne, jer nemam potrebu za tim. Imam potrebu za tobom! Da li želiš da se udaš za mene - govorio je Darko Lazić.

- Da - odgovorila je Marina.

Nakon ovoga čuo se gromoglasni aplauz i ovacije svih prisutnih, a Lazić je izvadio prsten iz svog džepa i stavio ga na ruku Marine Gagić.

Marina je godinama bila Darkova verenica, sa njim je prošla kroz najtežu životnu fazu, kada je pevač imao tešku saobraćajnu nesreću od koje se oporavljao godinama.

1/14 Vidi galeriju Darko Lazić sa bivšom verenicom u doba najveće ljubavi Foto: Damir Dervišagić, Ata Image, Printscreen/Instagram

Svi teški momenti koje su prošli zajedno doprineli su tome da je sve izgledalo kao da će par da se venča i nastavi da živi skladno. Marina je rodila sina Alekseja, ali veza sa Lazićem nije potrajala.

Gagićka se uzdržavala od komentara o bivšem partneru, da njihov sin to jednog dana ne bi čitao, ali bi, kako je rekla, „imala svašta da kaže“. Marina je u međuvremenu odlučila da tuži pevača zbog, kako je navedeno, neizmirivanja obaveza prema detetu.

Od raskida sa Lazićem, Marina je više puta istakla da je konačno pronašla svoj mir.