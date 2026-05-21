Pevačica Jasna Milenković Jami bez dlake na jeziku je prokomentarisala aktuelni rijaliti rat između Stanije Dobrojević i Asmina Durdžića, a tom prilikom nije štedela reči na račun bivšeg partnera popularne starlete.

Ipak, pevačica smatra da mnogi od njih u "Eliti" ne umeju da iskoriste prostor na televiziji sa nacionalnom frekvencijom.

Jami se dotakla fenomena rijaliti zvezda, ističući da su one danas, pored političara, najveće zvezde.

- Da sam ja u svoje vreme imala 1% reklame koju oni imaju, napravila bih verovatno puta deset - istakla je poznata pevačica i dodala da rijaliti učesnici postaju svesni svoje pozicije tek kada publika počne da ih zaboravlja.

Jami se potom osvrnula na buran raskid i javna prepucavanja Stanije Dobrojević i Asmina Durdžića, pruživši punu podršku starleti.

Njene reči o Asminu bile su prilično oštre.

- Ja potpuno razumem Staniju, ona se sigurno odvratno oseća. On sad toliko pljuje u izvor iz kojeg je pio vodu. To je jeftina priča koju skupo naplaćuje - izjavila je Jami, pa napravila iznenađujuću paralelu sa svojim privatnim životom.

- Ja imam isto tako neke c*pi u mom životu koji se šlepaju na moje ime i ne mogu da se otrgnem. Ja potpuno razumem Staniju jer je to užasno teško i ponižavajuće kad shvatiš koga i šta si imao u životu - priznala je pevačica u dahu za RED televiziju.

Stanijino priznanje o kom se priča

Podsetimo, Asmin je u "Eliti" prozvao Staniju za lažnu zadnjicu.

- Stanija je nosila u subotu umetno d**e na nominacijama - rekao je Asmin.

- Nosila sam, ali to nije d**e nego bokserice koje imaju pozadi nabor. Trenutno to nemam, to nose devojke. Ja bih preporučila da se to nosi ispod stvari nego da nose operacije zadnjice. Maja kaže da je njoj sve prošlo kako treba, ali Vanja se muči. Ja mogu da šetam ovde gola, a mogu i u pet tih bokserica - govorila je Stanija.