Bio je zvezda devedesetih, a danas Dr Iggy ima 55 godina i smatra da i dalje nije kasno da osnuje porodicu.

On je ovog puta govorio o teškom periodu života, kolegama i o potomstvu, ali i o porocima.

Dr Iggy ističe da je vrlo aktivan i u super kondiciji, pa će na predstojećem koncertu imati snage da skače na bini tokom cele večeri.

"Uvek sam strejt"

- Meni ne ponestaje snage, moram da se pohvalim da sam istrčao Beogradski polumaraton, igrao sam fudbal godinama. Ostale kolege sigurno nisu u kondiciji kao ja. Uvek sam strejt, nikada nisam probao drogu, pušio niti se napio. Popijem nekada poneko pivo, ali to nije ništa strašno - rekao je on.

"Bio sam jako jeftin..."

Iggy se potom osvrnuo na glasine koje kruže, o tome da je imao jahtu i brdo novca tokom devedesetih.

- Nije istina da sam imao jahtu i milione. Imao sam gliser od sedam i po metara koji je imao kabinu. Koštao je nekoliko desetina hiljada maraka u tom trenutku, to smo drug i ja po pola uzeli. Nisam zarađivao milione, naprotiv, bio sam jako jeftin devedesetih. Cele karijere me je koštalo to zato što i danas ne mogu da koštam koliko moje kolege koje ne vrede kao ja. To je zato što sam skroman i lepo vaspitan, iz dobre porodice. Danas imam menadžera, pa držim korak sa njima. Menadžeri sa kojima sam radio tada nisu bili korektni i nisam. Danas čujem da mnogi pevači rade za razne kriminalce i daju im procente, meni je to jezivo. Možda ja delujem mirno, ali nisam budala, kod mene to ne bi moglo da prođe - iskren je pevač.

Žali što nema dete

Pevač priznaje da mu je žao što nije otac, ali ima nadu da se to možda ipak jednom dogodi.

- Žao mi je, ali nikada se ne zna. Fit sam, zdrav, prav, nije kasno iako imam dosta godina - kaže Iggy koji ne odustaje od svojih želja.

"Tugu ću nositi do kraja života"

Podsetimo, on je preživeo tri velike tragedije kada je izgubio rođenog brata, a onda i majku i oca.

- Nosim tugu sa sobom, nosiću je do kraja života. Sada posle mnogo godina mogu da se zezam i živim normalno.

Kurir.rs / blic

