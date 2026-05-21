"NIJE KASNO DA IMAM DECU" Pevač (55) harao scenom devedesetih, sad ogolio dušu! Iskreno progovorio o tragediji, potomstvu i POROCIMA: To nije ništa strašno...
Bio je zvezda devedesetih, a danas Dr Iggy ima 55 godina i smatra da i dalje nije kasno da osnuje porodicu.
On je ovog puta govorio o teškom periodu života, kolegama i o potomstvu, ali i o porocima.
Dr Iggy ističe da je vrlo aktivan i u super kondiciji, pa će na predstojećem koncertu imati snage da skače na bini tokom cele večeri.
"Uvek sam strejt"
- Meni ne ponestaje snage, moram da se pohvalim da sam istrčao Beogradski polumaraton, igrao sam fudbal godinama. Ostale kolege sigurno nisu u kondiciji kao ja. Uvek sam strejt, nikada nisam probao drogu, pušio niti se napio. Popijem nekada poneko pivo, ali to nije ništa strašno - rekao je on.
"Bio sam jako jeftin..."
Iggy se potom osvrnuo na glasine koje kruže, o tome da je imao jahtu i brdo novca tokom devedesetih.
- Nije istina da sam imao jahtu i milione. Imao sam gliser od sedam i po metara koji je imao kabinu. Koštao je nekoliko desetina hiljada maraka u tom trenutku, to smo drug i ja po pola uzeli. Nisam zarađivao milione, naprotiv, bio sam jako jeftin devedesetih. Cele karijere me je koštalo to zato što i danas ne mogu da koštam koliko moje kolege koje ne vrede kao ja. To je zato što sam skroman i lepo vaspitan, iz dobre porodice. Danas imam menadžera, pa držim korak sa njima. Menadžeri sa kojima sam radio tada nisu bili korektni i nisam. Danas čujem da mnogi pevači rade za razne kriminalce i daju im procente, meni je to jezivo. Možda ja delujem mirno, ali nisam budala, kod mene to ne bi moglo da prođe - iskren je pevač.
Žali što nema dete
Pevač priznaje da mu je žao što nije otac, ali ima nadu da se to možda ipak jednom dogodi.
- Žao mi je, ali nikada se ne zna. Fit sam, zdrav, prav, nije kasno iako imam dosta godina - kaže Iggy koji ne odustaje od svojih želja.
"Tugu ću nositi do kraja života"
Podsetimo, on je preživeo tri velike tragedije kada je izgubio rođenog brata, a onda i majku i oca.
- Nosim tugu sa sobom, nosiću je do kraja života. Sada posle mnogo godina mogu da se zezam i živim normalno.
Kurir.rs / blic
BONUS video: