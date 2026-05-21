Kristina Bekvalac, modna kreatorka i sestra poznate pevačice Nataše Bekvalac, iznenadila je sve na društvenim mrežama fotografijama koje su privukle ogromnu pažnju.

Naime, Kristina se slikala dok je pozirala i na sebi nosila crni kupaći kostim, a komentarima koji su se ređali ispod objave, nije bilo kraja.

"Ti si dokaz da savršenstvo postoji", "čini mi se grmi, čini mi se seva", "ma šta je ovo, ludilo", "ženo, ti goriš" - pisali su ljudi na mrežama.

Kristina je upravo sa Natašom na putovanju, a neretko se oglašavaju i dele porodične momente sa svojim pratiocima.

Kao i Kristina, i Nataša je objavila sličnu fotografiju u ogledalu, a nema sumnje da obe izgledaju nikad bolje.

Pretvara se da je rođena sestra

U emisiji ''Exkluziv'' Nataša Bekvalac je jednom prilikom priznala je da se povremeno služi belim lažima. Iako ona i Kristina nisu bliznakinje, pevačica često zloupotrebljava njihove fizičke sličnosti.

- Mešaju nas često i moram da odam jednu tajnu koja mene ne prikazuje u najboljem svetlu kao sestru. Poznato je da ja privatno izgledam baš neupadljivo i da nikad nisam našminkana i isfenirana, bukvalno izgledam kao da sam krenula da izbacim smeće. Ljudi me i takvu prepoznaju i pitaju me da li sam Nataša Bekvalac. Ja im kažem: ''Ne, ja sam Kristina'' - kroz smeh priznaje pevačica i dodaje da joj sestra baš zamerila kada je saznala za to.

- Naravno da je saznala i pitala me: ''Da li možeš da prestaneš da se predstavlajš kao ja onda kada izgledaš kao dronjak'' - ispričala je Nataša tada.

