OGLASILA SE PO PRVI PUT DEVOJKA SA KOJOM JE MARKO GAČIĆ PREVARIO ŽENU: Evo šta je ona imala da poruči svima
Marko Gačić kako već svi znate, prevario je svoju suprugu Gogu Babić sa izvesnom devojkom Aleksandrom iz Beča. Iako se ovaj ljubavni par skrivao neko vreme, sada više nema razloga za skrivanje, jer je sve odavno otkriveno.
Tako je sada Aleksandra objavila sliku sa svojim dečkom, sa kojim navodno i čeka dete, pa je selfijem sa Markom opisala koliko ga voli, a usput mu je i čestitala rođendan.
- Srećan ti rođendan ljubavi moja, moje su želje okrenute tebi, ne samo danas već zauvek. Bog i sreća prate hrabre, volim te - napisala je Saška.
Saška u četvrtom mesecu trudnoće
Saška Stričević u četvrtom mesecu trudnoće, što potvrđuje priče o prinovi.
Iako se pevač ovim povodom i dalje nije zvanično oglašavao, niti je komentarisao vesti o trudnoći, sve više detalja iz njihovog privatnog života isplivavaju u javnost.
- Marko i njegova partnerka su presrećni. To su oboje želeli. Kruna tajne ljubavi stiže za šest meseci. Buduća mama se oseća odlično, a Marko joj ispunjava sve trudnicke želje. Mali broj ljudi zna ovu informaciju, ali sada će svi da se raduju - ispričao je izvor za Kurir.
Goga nastavila život sa decom
Dok Goga sa decom i dalje živi u njihovoj porodičnoj kući, zbog čega pevač javno žali, Marko se iselio i sada više ne krije novu izabranicu, te je sa njom već viđen u javnosti.
Nakon stresnog razvoda, pevačica se posvetila sebi, smršala čak 14 kilograma i ponosno pokazala novu figuru. I pored teškog životnog udarca koji joj je bivši suprug zadao, Goga ističe da nije potpuno izgubila veru u ljubav.
- Verujem u partnersku ljubav posle svega, ali o tome još ne razmišljam, još je rano. Opreznija sam mnogo sada, ovo je jedna velika životna lekcija. Dosta sam naivna, puno verujem svima i puštam ljude u svoj život i dajem se, a onda se nekako desi kontra od onoga što sam očekivala - rekla je ona.
