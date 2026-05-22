Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Joca Stefanović postao je otac. Njegova supruga Iva Bojanović na svet je donela dečaka, kome su dali ime Vukan.

Značenje imena Vukan

Ovo staro srpsko ime iznova je dobilo na popularnosti poslednjih godina, a njegovo značenje dolazi od imenice vuk. Naime, u vreme kada se verovalo da imena imaju magijsko dejstvo, dečaci su dobijali ime Vuk ili Vukan da bi roditelji zastrašili “zle duhove” imenom potomstva i tako ga sačuvali od bolesti i umiranja.

1/7 Vidi galeriju Joca Stefanović i Iva Bojanović Foto: Pritnscreen/Instagram

Poreklo: Ime potiče od staroslovenske reči za životinju vuk, što u istorijskom kontekstu vuče koren i iz reči sa značenjem "derikoža".

Istorijski značaj: Ime je duboko ukorenjeno u srpskoj tradiciji. Najpoznatiji istorijski nosilac ovog imena bio je veliki župan Vukan Nemanjić, najstariji sin Stefana Nemanje i brat Svetog Save.

Čestitke pljušte

Na mrežama uveliko pristižu čestitke: "Bravo mama", pisalo je na jednoj objavi.

Inače, Iva iz prethodne veze već ima dvoje dece, a pevaču je ovo prvo dete.