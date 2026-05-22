Slušaj vest

Anabela Atijas juče je pred novinarima otkrila da je zamerila ćerki Nini Đogani što je javno pričala o promeni vere.

"Trebalo je da ostane u četiri zida"

- To je zaista trebalo da ostane u četiri zida, ko je koje vere. Prvi put u životu imam potrebu da kažem nešto što sam njoj rekla posle toga. Mislim da su neke stvari jako intimne, pogotovo kada je reč o veri. Nećeš držati transparent koje si vere i u šta veruješ. Na kraju krajeva, možeš da veruješ u nešto u šta niko ne veruje, ako to tebe čini srećnim. Želim da istaknem da dolazim iz mešovitog braka, moja decu su iz mešovitog braka. Mene niko nikada nije opredelio, ni otac, ni majka. Odrasla sam prvo kao Jugoslovenka. Kada se to rasturilo postala sam Bosanka, kada sam prešla u Srbiju Srpkinja. Nikada se nisam bavila verom - rekla je Anabela pa nastavila

- Kada je došlo do toga da osetim da želim da se opredelim, to je bila moja stvar. Rođena sam da odlučim u životu u šta ću da verujem. Tako sam i svoju decu vaspitavala. Ako nisam ja bila primorana da budem ovo ili ono, isto sam to učinila sa svojim ćerkama. Ako ikada osete da treba nečemu da se mole, to je njihova stvar. Nije mogla ona nikako da promeni ništa. Kako da promeni, morala je pre toga da bude nešto

- Pogrešno se izrazila. Nije verovala ni u šta, niti je bila nešto da bi promenila nešto. Samo se opredelila za nešto što je njoj prijalo u tom momentu - istakla je Anabela.

1/7 Vidi galeriju Nina Đogani Foto: Printscreen/Instagram, Printscreen

Nina o promeni vere

Nina je nedavno na proslavi rođendana svoje sestre poželela je da govori malo više o svojoj veroispovesti i tome kada se i kako odlučila koje će vere biti s obzirom da joj je majka pravoslavne, a otac muslimanske vere.

- Iako sam druge vere, kao mala nisam znala ništa o veri. Kasnije sam odlučila da ću biti pravoslavne vere, a ljudi me često pitaju zašto se ja oglašavam za Božić jer sam muslimanka. Ne, ja sam odabrala da budem pravoslavne vere i mislim da to svako treba da poštuje - rekla je ona.

- Mi smo iz mešovitog braka i poštujemo obe vere, naš otac i cela njegova porodice slave Bajram - dodala je Luna.

1/9 Vidi galeriju Anabela Atijas Foto: Instagram, printscreen YT, Damir Dervišagić