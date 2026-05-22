OGLASILA SE PEVAČICA NAKON POROĐAJA: Objavila sliku sa bebom: Hvala ti Gospode!
Iva Bojanović danas je postala mama po treći put. Pevačica iz prvog braka ima dvoje dece, a sada je pevaču Joci Stefanoviću rodila sina, kome su dali ime Vukan.
Vukan je rođen sa 3400 grama i 49 centimetara, a porođaj je protekao brzo i lako.
Ponosna mama oglasila se iz porodilišta pa je objavila prvu sliku sina Vukana, slikala je i sebe dok je ležala u krevetu i kratko je poručila: "Hvala ti Gospode".
Sve prošlo u najboljem redu
Kako se navodi, mama i beba se osećaju dobro.
– Iva je imala veoma lak i brz porođaj, sve je prošlo u najboljem redu. Beba je teška 3.400 grama i duga 49 centimetara, svi su presrećni i emotivni. Joca trenutno spava, od sreće nije znao gde će, ali ga je sad sve stiglo – navodi izvor za Informer.
Kući je sve spremno za malog Vukana
Joca je istakao da ga uopšte ne hvata panika, već da oseća veliko uzbuđenje zbog novog životnog poglavlja.
- Uopšte me ne hvata panika, baš se radujem i jedva čekam. Spremam se da ne spavam, to znam sigurno. Jedino me malo plaši menjanje pelena, ali verujem da će i to brzo ući u rutinu. Taj prvi susret... malo mi je nepoznanica - iskreno je rekao.