Iva Bojanović danas je postala mama po treći put. Pevačica iz prvog braka ima dvoje dece, a sada je pevaču Joci Stefanoviću rodila sina, kome su dali ime Vukan.

Vukan je rođen sa 3400 grama i 49 centimetara, a porođaj je protekao brzo i lako.

Ponosna mama oglasila se iz porodilišta pa je objavila prvu sliku sina Vukana, slikala je i sebe dok je ležala u krevetu i kratko je poručila: "Hvala ti Gospode".

Kako se navodi, mama i beba se osećaju dobro.

– Iva je imala veoma lak i brz porođaj, sve je prošlo u najboljem redu. Beba je teška 3.400 grama i duga 49 centimetara, svi su presrećni i emotivni. Joca trenutno spava, od sreće nije znao gde će, ali ga je sad sve stiglo – navodi izvor za Informer.

Joca je istakao da ga uopšte ne hvata panika, već da oseća veliko uzbuđenje zbog novog životnog poglavlja.