Slušaj vest

Iva Bojanović danas je postala mama po treći put. Pevačica iz prvog braka ima dvoje dece, a sada je pevaču Joci Stefanoviću rodila sina, kome su dali ime Vukan.

Vukan je rođen sa 3400 grama i 49 centimetara, a porođaj je protekao brzo i lako.

Ponosna mama oglasila se iz porodilišta pa je objavila prvu sliku sina Vukana, slikala je i sebe dok je ležala u krevetu i kratko je poručila: "Hvala ti Gospode".

Sve prošlo u najboljem redu

Kako se navodi, mama i beba se osećaju dobro.

– Iva je imala veoma lak i brz porođaj, sve je prošlo u najboljem redu. Beba je teška 3.400 grama i duga 49 centimetara, svi su presrećni i emotivni. Joca trenutno spava, od sreće nije znao gde će, ali ga je sad sve stiglo – navodi izvor za Informer.

Joca Stefanović i Iva Bojanović Foto: Pritnscreen/Instagram

Kući je sve spremno za malog Vukana

Joca je istakao da ga uopšte ne hvata panika, već da oseća veliko uzbuđenje zbog novog životnog poglavlja.

- Uopšte me ne hvata panika, baš se radujem i jedva čekam. Spremam se da ne spavam, to znam sigurno. Jedino me malo plaši menjanje pelena, ali verujem da će i to brzo ući u rutinu. Taj prvi susret... malo mi je nepoznanica - iskreno je rekao.

Ne propustiteStarsJOCA STEFANOVIĆ POSTAO OTAC: Evo kog je pola beba i koje ime su dali
Joca Stefanović i Iva Bojanović
StarsPEVAČICU MUŽ VARAO DOK JE BILA TRUDNA: Udala se iz inata bivšem iz zatvora, sad ČEKA DETE! Oglasio se 5 godina mlađi suprug i priznao: Ja samo klimam glavom
Iva Bojanović, verenica pevača Joce Stefanovića
StarsMINIĆ I ŠTIKLE TIK PRED POROĐAJ: Pevačica čeka dete sa 5 godina mlađim kolegom, pa pokazala trudnički stomak! Mreže gore (FOTO)
Screenshot 2026-04-13 142620.jpg
StarsROĐENDAN IZ SNOVA NA TAJLANDU! Pevač trudnoj verenici uputio emotivne reči: „Da brojimo osmehe, radost i uspomene“
Joca Stefanović i Iva Bojanović