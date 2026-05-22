Nemanja Nedović i njegova supruga Mina Nedović otputovali su u Portofino. Jedno od najskljupih letovališta u regiji Ligurija., njihov je izbor za odmor između proleća i leta. Kako saznajemo, jedno veče u hotelu u kom je odseo sportista sa ženom u ovom periodu, soba sa pogledom na more košta između dve i tri hiljade evra po noći.

Mina je objavila kadrove sa ovog putovanja, a najviše komentara su izazvale njene fotke u kupaćem kostimu, kao i Nemanjine bez majice.

Imaju dva biznisa

Nemanja Nedović i njegova supruga Mina Milutinović pametno su uložili novac koji su godinama štedeli, pa su nedavno sagradili luksuznu nekretninu na planini Zlatar.

Kuća na planini

U pitanju je kuća za odmor koja se nalazi u srcu ove planine, a iako su planirali da im ova planinska kućica bude mesto za beg iz gradske gužve, oni su ipak odlučili da ovu nekretninu iznajmljuju, tako da će im ovo biti još jedan siguran vid zarade.

- Nemanja i Mina se ne razbacuju novcem. Iako vole luksuzna putovanja i firmirane stvari, oni godinama štede, pa su odlučili da taj novac ulože u izgradnju ove kućice. U početku su mislili da ovo bude kutak samo za njih, ali su tokom gradnje shvatili da bi za njih bilo najbolje da počnu ovaj biznis s nekretninama. U pitanju je jednospratna kuća za odmor sa zanimljivim krovom koja je smeštena usred šume. U njoj je sve podređeno uživanju, poseduje čak i velnes i spa i lepo veliko dvorište - govori naš izvor.

Kafić u Beogradu

Nemanja Nedović i njegova supruga Mina Milutinović nastavili su da pametno ulažu novac koji su tokom godina štedeli, pa su nakon izgradnje kućice na planini Zlatar, koju rentiraju, od pre nekoliko nedelja postali i vlasnici kafe-restorana na Dorćolu.