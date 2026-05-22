Sandra Kalinić, bivša žena Milana Kalinića nakon razvoda uživa u životu. Sandra često pakuje kofere i ide na prelepe destinacije po Evropi, a sada je otputovala u Italiju odakle se oglasila.

Ona je podelila razne kadrove grada u kom je odsela, a onda je objavila i svoju sliku kako uživa u restoranu. Sa šeširićem na glavi crnim naočarima i u lepršavoj haljini, bivša žena voditelja uživala je u atmosferi ovog prelepog grada.

Da na ovom putovanju nije sama i da maksimalno uživa u dobrom društvu, svedoči i činjenica da vreme provodi sa svojim prijateljicama. Njihov odmor ispunjen je pravim letnjim i opuštajućim aktivnostima, koje uključuju zajedničke šetnje gradom i uživanje u ispijanju osvežavajućih koktela.

"Sandra će uvek biti deo mog života"

Inače, Klinić je nedavno u intervjuu za "Blic" govorio o razvodu od Sandre i priznao da mu je to veoma teško palo.

- Kada su počeli da pišu o mom razvodu, bio sam razveden već 10 meseci, moj život je krenuo normalnim putem i deca su polako počela sve da prihvataju. To je veliki uspeh i moj i Sandrin što smo to na taj način odradili. Mi to nismo krili, kada se negde pojavim najnormalnije kažem da sam se razveo, ali nisam famu pravio oko toga. Tu sam shvatio takođe koliko dobre prijatelje imam jer nisu išli okolo i pričali o mojoj privatnosti - rekao nam je on i dodao:

- Razvod je uvek teška stvar i nešto što čoveka poremeti, ali to može biti i na što bezbolniji i civilizovaniji način. Imao sam oduvek negativan odnos prema ljudima koji kada nešto prekinu izbrišu ceo svoj život kao da nije postojao. Šta znači da ja sada brišem profilnu fotografiju? Sandra će uvek biti deo mog života, imamo zajedničku decu. Uvek sam tu za nju i znam da je i ona za mene. Uvek ću se truditi da joj budem... Možda je još uvek preteška reč da kažem prijatelj, možda ćemo jednog dana biti i pravi prijatelji, ali uvek sam tu za sve što joj treba. Znam da će ona biti za mene i po meni su to normalne stvari, to ne treba hvatili, nekako podrazumeva se. To je sve lep period mog života i nema potrebe da ga brišem.

