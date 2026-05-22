Pevačica Tijana Stojić danas iza sebe ima pesme koje klubska publika godinama peva uglas, ali jedan događaj sa makedonske granice i dalje prepričava kao trenutak kada je prvi put shvatila koliku moć zapravo ima jedan od njenih singlova.

Kako je ispričala, sve se dogodilo u junu 2015. godine, neposredno nakon što je objavila pesmu „Pocrveneo“, u periodu kada je, kako kaže, živela potpuno drugačije od onoga što javnost zamišlja kada je estrada u pitanju.

– Nekada sam mislila da uspeh znači samo pojavljivanje u medijima. Danas znam da je to zapravo trajanje, tačnije kada te ljudi i posle toliko godina traže da im pevaš i kada tvoju pesmu znaju napamet i dan-danas. Imala sam periode kada sam radila više od mnogih koji su svakog dana bili u medijima. Tada sam shvatila da estrada i stvarni život nisu isto – rekla je Tijana.

Pevačica se potom prisetila nesvakidašnje situacije koja se dogodila tokom puta za Makedoniju, kada su ona i muzičari sa kojima je tada nastupala završili na dodatnoj kontroli na granici.

– Izbacila sam pesmu „Pocrveneo“ i bukvalno nastavila da živim i radim kao da se ništa spektakularno nije desilo. Nisam stigla ni da ispratim reakcije, niti sam bila prisutna u medijima u tom periodu. Odmah smo otputovali da radimo – prvo Beč, pa posle toga put za Makedoniju. Iskreno, uopšte nisam bila svesna da je pesma već zaživela među narodom – objasnila je ona.

Kako kaže, nakon dugog puta usledio je pravi šok.

– Stižemo na granicu, izdvajaju naš auto iz kolone, traže dokumenta, kolege odvode sa strane zbog instrumenata i opreme, a mi već kasnimo na nastup. Uhvatila me je prava panika jer nisam znala šta se dešava i pomislila sam da će nas zadržati ko zna do kada – prisetila se pevačica.

Međutim, ubrzo je usledio potpuno neočekivan obrt.

– Posle nekoliko minuta jedan policajac prilazi i traži da se slika sa mnom, pa još jedan, pa još jedan… Odjednom ljudi, koji čekaju pasošku kontrolu na granici, počinju da pevaju pesmu koja je izašla tek dan ranije, a ja stojim u šoku jer ne mogu da verujem da je za samo 24 sata napravila toliki bum. Tada su mi vratili dokumenta i rekli da su me prepoznali zbog pesme i da je zato nastala cela gužva – rekla je Tijana kroz smeh, pa dodala:

– To veče smo jedva stigli na nastup, bukvalno smo iz auta trčali na binu.

Podsetimo, Tijana Stojić se u jeku popularnosti 2015. godine povukla iz medija, a tek nedavno je odlučila da se vrati na javnu scenu, te je publici priredila i novu pesmu „Dobar si za mene čak i kad si loš“, pa u spotu možete videti koliko se promenila od početka karijere do danas