DOK EVROPA BRUJI O GOAT TOUR-u, STIŽE GODZILLA! Jala Brat i Buba Corelli izbacili ALBUM GODINE, evo ko će prvi čuti nove hitove
Jala Brat i Buba Corelli objavili su novi album GODZILLA, projekat koji je u rekordnom roku preplavio trending liste, društvene mreže i streaming platforme širom regiona. Kada ovaj dvojac samo najavi novo izdanje, već je postalo pravilo da Balkan danima ne prestaje da priča o tome, a ni ovoga puta situacija nije drugačija.
Njihovi albumi već godinama najbrže osvajaju vrhove top-lista u celoj Evropi, a publika je na novo izdanje čekala gotovo godinu dana. GODZILLA donosi čak 10 novih numera, a posebnu pažnju je momentalno privukla pesma „Mufasa“, duet sa Rastom. Kada se na istoj traci spoje Jala, Buba i Rasta, rezultat nikada nije prosečna saradnja — njihove prethodne pesme obeležile su eru regionalnog trap zvuka i postale prava muzička revolucija, pa publika ne krije da od novog spoja očekuje još jedan apsolutni hit.
Od produkcije svetskog zvuka do refrena koji već nakon prvog slušanja osvajaju publiku, GODZILLA potvrđuje zbog čega Jala Brat i Buba Corelli godinama drže sam vrh regionalne scene. Njihov uticaj odavno prevazilazi granice Balkana, a svako novo izdanje diktira atmosferu klubova, trending-a i plejlista širom Evrope.
Paralelno sa izlaskom albuma, dvojac nastavlja i svoju najveću evropsku turneju do sada — GOAT TOUR, koja iz nedelje u nedelju pomera granice regionalne koncertne produkcije. Pre samo dve nedelje desio se istorijski uspeh u Zagrebu, gde su rasprodali čak dve Arene Zagreb u rekordnom roku i pretvorili hrvatsku prestonicu u žarište regionalne muzičke euforije o kojoj se i dalje govori na društvenim mrežama.
Njihov evropski pohod sada se nastavlja koncertom u Ohridu 31. jula, nakon čega slede Osijek, Helsingborg i Beč, a upravo će publika na GOAT TOUR-u imati priliku da među prvima uživo čuje nove pesme sa albuma GODZILLA. Sudeći po atmosferi sa dosadašnjih koncerata, nema sumnje da će nove numere vrlo brzo postati nezaobilazni deo set liste i refreni koje će hiljade ljudi uglas pevati širom Evrope.
Interesovanje za nove datume turneje raste iz dana u dan, dok publika nestrpljivo iščekuje potvrde koncerata u gradovima poput Beograda, Sarajeva, Ljubljane, Berlina, Minhena, Frankfurta i brojnih drugih evropskih destinacija koje će uskoro postati deo GOAT TOUR mape.
Čitav spektakl GOAT TOUR-a potpisuje Music Week, platforma koja stoji iza najvećih muzičkih događaja u regionu.
