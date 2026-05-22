Jala Brat i Buba Corelli objavili su novi album GODZILLA, projekat koji je u rekordnom roku preplavio trending liste, društvene mreže i streaming platforme širom regiona. Kada ovaj dvojac samo najavi novo izdanje, već je postalo pravilo da Balkan danima ne prestaje da priča o tome, a ni ovoga puta situacija nije drugačija.

Njihovi albumi već godinama najbrže osvajaju vrhove top-lista u celoj Evropi, a publika je na novo izdanje čekala gotovo godinu dana. GODZILLA donosi čak 10 novih numera, a posebnu pažnju je momentalno privukla pesma „Mufasa“, duet sa Rastom. Kada se na istoj traci spoje Jala, Buba i Rasta, rezultat nikada nije prosečna saradnja — njihove prethodne pesme obeležile su eru regionalnog trap zvuka i postale prava muzička revolucija, pa publika ne krije da od novog spoja očekuje još jedan apsolutni hit.