Regionalne pop zvezde ujedinjeni muzikom i humanošću okupiće se u sredu, 27. maja u beogradskom klubu BitefArtCafe na velikom humanitarnom koncertu za svoju dragu koleginicu, mladu pijanistkinju Sanju Stanković.

Na sceni će se okupiti neka od najpoznatijih imena domaće pop scene: Aleksandra Radović, Vlado Georgiev, Željko Vasić, Ana Bebić i Nemanja Radošević, uz domaćine večeri Balkan Groove Band.

Publiku očekuje veče puno emocija, velikih hitova i snažnih muzičkih trenutaka, ali i zajednička misija, pomoć mladoj umetnici Sanji Stanković, studentkinji doktorskih akademskih studija na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu, koja vodi tešku borbu sa karcinomom.

Nakon brojnih terapija i komplikacija, Sanji je potrebna savremena ciljana terapija lekom Elacestrant, koji nije dostupan u Srbiji i čija cena iznosi oko 7.000 evra za jednu kutiju. Prikupljena sredstva namenjena su za nabavku terapije, dalje lečenje u zemlji i inostranstvu, kontrole, putne troškove i smeštaj tokom lečenja.

Ovaj koncert nije samo izuzetni muzički događaj, već veče podrške i zajedništva – podsećanje da muzika ima snagu da pokrene ljude i pruži nadu onda kada je najpotrebnija.

Ulaznice po ceni od 3000 RSD (za stajanje) i paketi za sedenje dostupni su preko linka:https://tickets.rs/event/humanitarni_koncert_snagom_muzike_za_sanju_26811