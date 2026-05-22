Elma Sinanović sinoć je pred nastup u Beogradu razgovarala sa novinarima. Pevačica je nedavno objavila album, a za snimanje jednog spota angažovan je muškarac koji je povezivan sa ubistvom, što Elma nije znala pa je sada govorila o toj situaciji:

"Mnogo mi je bilo teško kad sam to videla"

- Moram da vam kažem da sam se jako iznenadila, jer sam i ja to videla i pročitala na tim društvenim mrežama. Mnogo, ali mnogo mi je bilo teško kad sam to videla, jer sam ja neko ko, iznenadilo me je. Kad sam otišla da radim spot, tog momka je dovela produkcija i ja pitam čime se čovek bavi, on je neki veterinar. Bili smo tamo na Uvcu, daleko baš. Ja sam to prihvatila kao nešto normalno, sasvim okej. Nisam se nešto raspitivali, mislim glupo je da ja od svakog tražim dosije od ljudi s kojima saradjujem. Stvarno mi je žao, ali ja ni dan danas ne znam da li je to tačno, jer fakat je čovek bio na slobodi, znači uredno je došao i odglumio to što je trebalo na spotu i otišao.

- Nisam ja birala, ne, ne! To je ta produkcija, a mi se generalno nismo ni bavili time. Sve smo odradili za jedan dan, svi kod kuće svoje i onda pročitam to u medijima, jako mi je teško palo, nekako, šta znam, ali ni danas ne znam da li je to tačno - dodala je Elma.

Na pitanje da li se bojala i razmišljala da li uopšte da izbacuje album, jer pred leto gotovo svi izbacuju, Elma je bila kratka i direktna:

- Rekla sam malo pre, ja nikad ne kalkulišem, kad radim album, ja radim album i celog života izdajem 8 ili 10 pesama. Ne vidim razlog što bih ja radila sada drugačije. Vidim da je popularno da se sad puštaju po dve pesme i da se na taj način dostiže neki bolji rezulrst, ali ne slažem se s tim. Mislim da svaki ozbiljan pevač koji se ozbiljno bavi ovim poslom da treba da snima CD, ne može sad za 10 dana da se napravi to nešto i da plane sve, treba vremena sad zbog tih platformi i zbog svega.

- Ako je pesma dobra, ona će naći put do publike, svakako, ja imam dobru publiku i hoću i želim da se pohvalim, da ljudi otprilike znaju šta vole kod mene - rekla je pevačica za Telegraf.rs