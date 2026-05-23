Pevačica Anabela Atijas zamerila je srednjoj ćerki Nini Đogani što je javno iznela da je promenila veru. Njena naslednica je pre nekog vremena iz islama prešla u pravoslavlje.

- Iako sam druge vere, kao mala nisam znala ništa o veri. Kasnije sam odlučila da ću biti pravoslavne vere, a ljudi me često pitaju zašto se ja oglašavam za Božić jer sam muslimanka. Ne, ja sam odabrala da budem pravoslavne vere i mislim da to svako treba da poštuje - rekla je ona, dok Anabela smatra da je to intimna stvar koja je trebalo da ostane u četiri zida.

Pevačica sad zamera ćerki, a i ona je 2010. godine javno priznala da je iz islama prešla u pravoslavlje.

Intimni događaj

- To je veoma intiman događaj o kojem ne želim da detaljišem, a desio se pre nekoliko meseci u prisustvu meni najbližih ljudi. Tako sam osećala i učinila. Mirna sam i spokojna zbog toga - rekla je tada pevačica.

Njih dve nisu jedine poznate ličnosti koje su se odlučile na ovakav korak.

Poznato je da je i Dejan Dragojević tokom braka sa bivšom suprugom Dalilom Dragojević promenio veru. Pobednik "Zadruge 5" je iz pravoslavlja prešao u islam. On je posetio Meku i Medinu u toku Ramazana, redovno ide u džamiju i poštuje sve muslimanske običaje.

- Niko me nije osudio. Niko i ne zna, islam retko ko poznaje. Kada sam malo objasnio, upoznati su samo o tome preko medija. Što se tiče islama, medijski je prikazan suprotno od toga što jeste. Mami je jako teško da se nosi sa komentarima - rekao je Dejan svojevremeno u emisiji "Amidži šou".

Prelomni trenutak

Dragojević je otkrio koji je bio prelomni trenutak kada je video da će promeniti veru.

- Svi me znaju da sam bio surov i znao sam sa rečima da izvrnem naopako, jer uđem u srž svega toga. Tako je bilo i sa ovim. Čim sam stupio u vezu sa osobom koja je druge vere, pripisvali su mi sve i svašta. Tada sam istraživao da vidim kako da odbranim i tako dalje i kako sam krenuo da istražujem, krenulo je da mi sve sviđa. Ja sam čudan, zanimalo me je šta je smrt?! Kada sam krenuo da čitam, video sam da piše opširno i opisano u sitne detalje - ispričao je on.

I pevač Bojan Tomović je ušao u islam. On se na javnoj sceni pojavio 2005. godine, a svojim hitovima oduševio je javnost. Predviđali su mu veliku karijeru, ali godinama je nizao probleme, promenio je veru i oboleo o čemu javno govori.

- U islamu sam pronašao spas i mir, a ime Ammar sam izabrao jer kažu da na arapskom jeziku znači "život", tako da ja, uprkos svojoj bolesti, koja je nažalost poznata po velikom broju samoubistva, biram novi život - rekao je pevač tada.

Nije dovoljno dobar da bi bio musliman

Međutim, brzo se predomislio jer je smatrao da "nije dovoljno dobar da bi bio musliman" pa je odlučio da bude agnostik. I o tome je obavestio javnost.

- Braćo muslimani, praštajte, ali previše sam ja prljav da bih kaljao vašu najčistiju religiju. Nisam dostojan da budem dobar musliman i zato se vraćam u svoj mali začarani krug tame i depresije. Oprostite još jednom… Agnostik Bojan - napisao je tada na društvenim mrežama.

Mina Kostić, koja je rođena kao Minira Jašari u muslimanskoj porodici, svojevoljno je postala hrišćanka.

- Volim da se našalim da je u našoj kući velika sloga, iako pod istim krovom žive ljudi koji poštuju različite religije. Ja sam hrišćanka, brat musliman, a snaja budistkinja. Ona ustaje u pet ujutru i nekada se dva sata moli Budi, meni je to prelepo. Svaki dan se molimo svo troje. Mnogi će da kažu da samo u teškim trenucima verujem u Boga, ali moram da ih razočaram jer to nije istina. Svako ko me bolje poznaje zna da sam okrenuta crkvi i da mi je vera u Boga pomogla u mnogim teškim situacijama - ispričala je svojevremeno Mina.

Promenila i ime

Njena koleginica Dunja Ilić je prihvatila islam kao svoju veru. Od tada ona se zove Ajla Beogović.

- Ja jesam bila krštena, s tim što ja nikada nisam bila vernik. Moji su slave slavili, a ja sam uvek govorila mojima da "ne verujem u čika Boga". Tako sam zvala to tada kad sam bila mala. I negde sa 16 godina sam se zainteresovala za islam. Imala sam puno prijatelja muslimana i krenula sam dosta da čitam o tome. Krenula sam da verujem u nešto i samim tim sam prihvatila tu veru. Ništa ja nisam prodala, nisam ja bila ikada pravoslavne vere, pa prešla u drugu. Totalni hit su bili navodi da sam zbog dečka to uradila. Ja zbog dečka ne bih čarape promenila na kamoli veru. Prihvatila sam ono u šta zaista verujem. Ne krivim nikoga, ne osuđujem nikoga, neka veruju ljudi u točak ako žele to nije moja stvar. Verujte u šta želite dok to nekoga ne ugrožava i osim ako to nije neki kult, sekta ili tako nešto - rekla je za Kurir ranije.