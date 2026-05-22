Slušaj vest

Kada se pomene Južni vetar, jedno ime zauvek će ostati upisano zlatnim slovima - Sinan Sakić.

Pevač čiji glas i danas odzvanja kafanama, automobilima, slavljima i srcima ljudi širom Balkana bio je mnogo više od zvezde.

Bio je emocija, život, tuga i radost jednog vremena. Upravo zato će na velikom koncertu Južnog vetra 27. juna na Tašmajdanu mnogima najviše faliti upravo Sinan.

Kao član prve i najjače postave Južnog vetra, Sinan je godinama bio neprikosnoveni vladar domaće muzičke scene.

Njegove pesme nisu bile samo hitovi bile su životne priče koje su pevale generacije. Iz saradnje sa Južnim vetrom nastale su bezvremenske numere poput „Zoko moja Zoko“, „Pepeo i dim“, „Od kad sam se rodio“, „Sudbina me na put šalje“, „Evo me moji stari drugovi“ i mnoge druge koje se i danas pevaju istim žarom kao nekada.

Od trenutka kada je najavljen spektakl na Tašmajdanu, publika se najviše pitala jedno ko će pevati Sinanove pesme i ko će publici doneti emociju koju je samo on umeo da probudi. Sada je stigao odgovor koji je dirnuo mnoge.

Sinanov sin Medo Sakić oglasio se video porukom i stavio tačku na sva nagađanja.

00:55 Južni vetar Izvor: Privatna arhiva



„Dragi moji, meni je pripala čast da najavim spektakl 27. juna, dođite na Taš, veče Južnog vetra. Dođite da se družimo i veselimo“, rekao je Medo u najavi.

Osim Mede, kako saznajemo na sceni će se te večeri pojaviti i drugi pevači koji će izvesti vanvremenske hitove legende folk muzike

Mnogi su odmah primetili koliko Medo podseća na svog oca. Ne samo izgledom, već i bojom glasa, emocijom i načinom pevanja koji neodoljivo vraća uspomenu na Sinana Sakića pevača kog su ljudi voleli iskreno i bez rezerve.

Upravo zbog toga nema sumnje da će trenutak kada na Tašmajdanu krenu prvi taktovi Sinanovih pesama biti jedan od najemotivnijih delova večeri.

Publiku 27. juna očekuje noć puna nostalgije, suza, pesme i uspomena na vreme kada je Južni vetar vladao scenom i kada su se pesme slušale srcem.

Medo Sakić Foto: Printscreen



Organizatori najavljuju da će u narednim danima biti otkrivena još neka velika imena koja će nastupiti na koncertu, dok interesovanje publike iz dana u dan raste. Karte za spektakl na Tašmajdanu prodaju se velikom brzinom, pa nema sumnje da nas očekuje veče koje će se dugo pamtiti.

Karte možete kupiti putem sajta:

Ili fizički na mestima: Blagajna Beogradske Arene, Blagajna Dom Omladine, Blagajna Sava Centra, kao i na više od 1000 prodajnih mesta „Moj kiosk“.

Call centar: 066 88 88 383