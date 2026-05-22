Muzička zvezda Tanja Savić održala je generalnu probu pred veliki koncert koji će u subotu, 23. maja održati, u Areni Zagreb.

Tanja se sa svojim muzičarima okupila u jednom studiju u Beogradu, gde su zajedno prošli kompletan repertoar za predstojeći spektakl.

Atmosfera na probi bila je puna energije i emocija, a pevačica je vodila računa o svakom detalju kako bi publici priredila veče za pamćenje.

Kako saznajemo, publiku u Zagrebu očekuju brojna iznenađenja, a Tanja vredno radi na tome da svaki segment koncerta bude na svetskom nivou.

Tanja Savić na probi pred koncert u Areni Zagreb

Interesovanje za koncert je ogromno, a fanovi sa nestrpljenjem odbrojavaju dane do susreta sa pevačicom koja iza sebe ima brojne hitove i dugogodišnju karijeru.

Podsetimo, Tanja je ranije najavila da će specijalni gosti na koncertu biti Dragana Mirković i Dragan Kojić Keba, što je dodatno obradovalo publiku i podiglo atmosferu pred veliki koncert u Zagrebu za koji se već traži karta više.