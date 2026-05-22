Maja Marinković danas proslavlja svoj 30. rođendan i to u Eliti. Njen otac Taki Marinković nije štedeo za ćerkin jubilarni rođendan, pa je u Elitu stiglo čak šest torti, a što se tiče hrane i piće nema čega nije bilo.

Maja je za ovu priliku odabrala dekoltiranu roze haljinu, koja je istakla njenu liniju, kao i visoke potpetice, a kada se spremila odmah je upitala svog dečka Asmina Durdžića da li je lepa.

Osim toga ona ima i uživo muziku,pa će joj tako na uvce danas pevati Aleksandra Cipka.

Taki poslao pismo

Taki Marinković poslao je pismo svojoj naslednici.

- Marija, Majo princezo tatina, srećan ti rođendan, uvek sam tu za tebe kroz šta god da prolaziš, nijedna reč ne mogu da promene to koliko te volim, znam da nije lako da sve to nosiš na leđima, nemoj da zaboraviš da imaš svoju porodicu, čuvaj to dobro u sebi, vole te Taki i Leo, ti si kraljica rijalitija i pametno do kraja - pisalo je u pismu od Takija, a Maja je odmah dala komentar

- Uh preživela sam, Taki, volim te najviše na svetu, ulepšao si mi rođendan, hvala što si se fokusirao samo na mene - rekla je Maja.

- Vole te mama, Kika, Marijana i Sanja - pisalo je u pismu od njene majke.

Svađa sa Asminom pred rođendan

Naime, on je juče popodne svojoj devojci pripremio kolačić kako bi duvala svećice, te je u ponoć iznenadio svećicom i zamolio je da zamisli želju.

Malo pre ponoći Asminu Durdžiću pala je roletna zbog Maje Marinković kada joj je rekao da više neće imati šansu da ga ponižava, zbog čega se ona rasplakala.

- Majo, ponašaj se poslednji put ti kažem ili mrš iz mog života. Dosta mi je tvojih poniženja - rekao je Alibaba.

- Neću da se svađam rođendan mi je - rekla je Maja Marinković.

- Rođendan ti je za deset minuta, nećeš me više ponižavati - rekao je Alibaba.

- Namerno ovo radiš, sram te bilo - plakala je Maja u rijalitiju "Zadruga 9 Elita".