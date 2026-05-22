NJU SU PROGLASILI NASLEDNICOM ELME SINANOVIĆ! Zbog jedne stvari pevačica podigla prašinu: Dala sam srce
Pevačica Andrijana Cvetković ponovo je privukla ogromnu pažnju javnosti nakon što je najavila novu pesmu “Kralju moj”, za koju mnogi tvrde da će postati pravi letnji hit.
AtraktivnU pevačicu često poredi sa Elmom Sinanović, zbog čega je mnogi nazivaju i njenom naslednicom. Ovakvi komentari pojavili su se još ranije kada je Andrijana napravila bum na mrežama svojim nastupima i pesmama.
Sada je novom numerom “Kralju moj” ponovo uspela da podigne prašinu, a fanovi ne prestaju da komentarišu njen izgled, energiju i emociju koju je prenela kroz novu pesmu.
- Jedva čekam da publika čuje celu pesmu, dala sam srce u ovaj projekat - poručila je pevačica.
Na društvenim mrežama već se nižu komentari poput: “Ovo se čekalo”, “Pravi hit”, “Izgleda brutalno”, ali i da Andrijana nikad bolje nije izgledala.
Nova pesma tek što je izašla, a već po reakcijama publike jasno je da je Andrijana ozbiljno krenula da osvaja estradu.
