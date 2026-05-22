Dara iz Bugarske pobedila je ove godine na Evroviziji, a sada se oglasila i naša Dara Bubamara iz Srbije, pa je prokomentarisala imenjakinju!

"Bangaranga", pobednička numera ovogodišnje "Evrovizije", zaludela je Evropu, pa i srpsku pevačicu Daru Bubamaru. Osim pesmom, oduševljena je i svojom imenjakinjom. Pevačica je čula kako njena koleginica Bugarske nju komentariše, pa je rešila da joj odgovori.

Uputila joj je javno niz komplimenata.

- Čestitam na pobedi. Energijo moja - napisala je Dara Bubamara na Instagram storiju uz snimak na kojem je mlada Bugarka pominje

Bugarka Dara o našoj Dari

Dara, bugarska pevačica koja je pesmom "Bangaranga" pobedila na "Evroviziji", šarmom, talentom i izgledom osvojila je publiku i žiri. Sa medijskim ekipama imala je sjajnu komunikaciju, a danima se na mrežama prepričava njena reakcija na pitanje o srpskoj pevačici Dari Bubamari.

Naime, prilikom druženja sa medijskim ekipama Bugarka je stala i pred novinarske ekipe iz Srbije. Usledilo je i pitanje: "Da li zna ko da u Srbiji takođe postoji pevačica koja se zove Dara?".

- Dara Bubamara? Naravno da znam - odgovorila je Bugarka Dara za Mondo sa osmehom i otišla svojim putem.

Ko je Bugarka Dara?

Ova mlada zvezda rođena je u Varni 1998. godine, a neverovatnu pažnju na sebe skrenula je još kao sedamnaestogodišnjakinja kada je 2015. godine osvojila treće mesto u bugarskom "Iks faktoru".

Odmah nakon takmičenja, njena karijera je lansirana u orbitu - potpisala je ugovor sa moćnom izdavačkom kućom Virginia Records i izbacila debitantski singl "K'vo ne chu", koji je nedeljama bio neprikosnoveni hit na bugarskim top-listama.

Ono što je zapanjujuće jeste da ova pop senzacija iza sebe ima snimljena samo dva albuma ("Rodena takava" i "Adhdara"), ali je uprkos tome uspela da sakupi neverovatnih 80 miliona pregleda. Pored toga što je istaknuta figura balkanske scene sa brojnim hitovima na prvim mestima top-lista, Dara je i vokalni trener u šou-programu "Glas Bugarske" od 2021. godine, gde je u četiri sezone čak dvaput dovela svoje takmičare do trona. Takođe, javnost je imala priliku da je gleda i u emisiji "Tvoje lice zvuči poznato".

