Rijaliti zvezda Maja Marinković danas u "Eliti" slavi svoj 30. rođendan. U dvorištu imanja u Šimanovcima je prava slavljenička atmosfera. Mnogo hrane i pića je na stolu, a elitari s ečaste i dobro zabavljaju. Atmosferu je podigla pevačica Aleksandra Tadić Cipka, a vrhunac žurke bio je kada su na proslavu stigli i trubači.

Maja Marinković se sve vreme veselila, dok je njen partner Asmin Durdžić pomalo nezainteresovano samo sedeo za stolom.

Sa druge strane, starleta Stanija Dobrojević ne prisustvuje slavlju u "Zadruzi 9 Eliti" već sedi i na doku češlja se.

Inače, u jednom trenutku Maja je čitala rođendanske čestitke, a mnogi su primetili da od Asminove porodice čestitka nije stigla.

Taki poslao 6 torti

Majin otac Taki Marinković pobrinuo se da njegova mezimica proslavi rođendan kako dolikuje pa je tako sto bio prepun đakonija, šest torti, ketering, mnogo hrane i pića, balona i poklona što je oduševilo Maju.Ivan Marinković pročitao je Maji Marinković čestitke od oca Takija i majke.

- Marija, Majo princezo tatina, srećan ti rođendan, uvek sam tu za tebe kroz šta god da prolaziš, nijedna reč ne mogu da promene to koliko te volim, znam da nije lako da sve to nosiš na leđima, nemoj da zaboraviš da imaš svoju porodicu, čuvaj to dobro u sebi, vole te Taki i Leo, ti si kraljica rijalitija i pametno do kraja - pisalo je u pismu od Takija.

Svađa sa Asminom pred rođendan

Naime, on je juče popodne svojoj devojci pripremio kolačić kako bi duvala svećice, te je u ponoć iznenadio svećicom i zamolio je da zamisli želju.

Malo pre ponoći Asminu Durdžiću pala je roletna zbog Maje Marinković kada joj je rekao da više neće imati šansu da ga ponižava, zbog čega se ona rasplakala.

- Majo, ponašaj se poslednji put ti kažem ili mrš iz mog života. Dosta mi je tvojih poniženja - rekao je Alibaba.

- Neću da se svađam rođendan mi je - rekla je Maja Marinković.

- Rođendan ti je za deset minuta, nećeš me više ponižavati - rekao je Alibaba.

- Namerno ovo radiš, sram te bilo - plakala je Maja u rijalitiju "Zadruga 9 Elita".