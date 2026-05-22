Pevačica Anđela Ignjatović Breskvica raskinula je vezu sa policajcem, o čemu su brujali domaći mediji.

Breskvica je nedavno objavila album, a sada je otkrila da je neizbežno ulagati u karijeru, ukoliko želite da se to posle isplati.

- Neizbežno je ulagati, ukoliko želite da se to isplati. Dok god se budem bavila ovim poslom trudiću se da dam svoj maksimum i da ulažem koliko god mogu - rekla je Breskvica, a potom priznala kakva je ona kada su finansije u pitanju.

Foto: M.M./ATAImages, ATA images, ANDY LYONS / Getty images / Profimedia, Nemanja Nikolić

- Previše mi je lično da detaljišem o načinu na koji raspolažem novcem. Ono što mogu da kažem jeste da se trudim da balansiram - istakla je mlada pevačica.

Breskvica je progovorila o emotivnim odnosima i priznala da li je danas teško naći "normalnog" muškarca.

- Teško jeste, ali sigurna sam da svakoga, pre ili kasnije, negde i u nekom trenutku u životu, čeka ona prava osoba - izjavila je ona.

"Svi se trudimo da napravimo najbolji izbor"

Breskvica je otkrila koje kvalitete kod muškaraca ceni.

- Iskrenost, požrtvovanost… Mnogo toga, neke ljudske osobine koje su mi važne generalno, kod svih, ne samo kod muškarca, odnosno emotivnog partnera. To mi je važno i kod prijatelja, saradnika… Svi se trudimo da napravimo najbolji izbor kada su u pitanju ljudi koje puštamo blizu sebe. Nekada dobro procenimo, a nekada ne - izjavila je Anđela Ignjatović Breskvica.

Ko je dečko s kim je Breskvica bila u vezi?

Sada već bivši momak je od Anđele stariji osam godina i zaposlen je u policiji, a očigledno je da veliku pažnju posvećuje oblikovanju mišića, zbog kojih devojke lude, pa su se ispod fotografija mogli pronaći i komentari da je "Kao od brega odvaljen".

Pevačica je jednom izjavila da njen partner ne voli da se pojavljuje u javnosti.

Foto: ATAIMAGES, Antonio Ahel/ATAIMAGES, Printscreen

- On je neko ko voli svoju privatnost i ja ne želim da ga pokazujem, ako on to ne želi. To je okej, i nema nikakvih problema među nama zbog toga. Naprosto, ja imam svoj posao, on svoj. Mi smo stalno zajedno, mi se ne odvajamo. Prosto, on nije neko ko želi da se eksponira i ja to poštujem - rekla je Breskvica jednom prilikom ranije

