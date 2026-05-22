Bokser Veljko Ražnatović s ponosom pokazuje kako sa porodicom uživa u Žitorađi, rodnom mestu svoje majke, pevačice Cece Ražnatović.

On je na društvenim mrežama podelio prelepe kadrove sa svojim sinovima, a jedna anegdota je sve zasmejala.

Ceca je svom unuku Krstanu pokazala fotografiju na zidu, na kojoj je njegov otac Veljko iz perioda detinjstva.

- Krstane, ko je ono tamo? - pitala ga je Ceca.

- To je Krstan! To sam se slikao kad sam bio mali - rekao je mališan.

- Pa, ko te drži to? Jesi siguran? - rekla je Ceca kroz smeh.

Otišli u Žitorađu zajedno kako bi obeležili porodičnu slavu.

Šta su govorile komšije iz Žitorađe?

Svetlana Ceca Ražnatović rođena je u Žitorađi u blizini Prokuplja, gde je i odrasla sa svojom sestrom Lidijom i roditeljima, ocem Slobodanom i majkom Mirom. Ekipa Kurira svojevremeno je obišla pevačicino rodno mesto, gde smo razgovarali sa njenim komšijama i ljudima s kojim je odrasla.

- Viđam Cecinog sina Veljka, on je često ovde, spava kod dede. Uglavnom dolazi sam, dovede psa, pa ga čujem usred noći kada laje. Otac joj živi ovde pored mene, a majka je dole, ima još jednu kuću. Ona tamo drži stoku, ima obaveze. Ranije smo mi išli jedni kod drugih na kafu, a sada već ne. Mirjana uvek ima posla, ona žena sprema zimnice i za sebe i za Cecu, Veljka, Lidiju - ispričala nam je Dragica, prva komšinica Veličkovića, ranije.

Skromno

Svojevremeno smo se uputili smo se do kuće u kojoj boravi Cecina majka. Nalazi se u blizini pijace, odmah pored pruge. Na prvi pogled, niko ne bi pomislio da ona pripada Ražnatovićima. Kuća je ograđena visokim zidom i metalnom kapijom, jedna strana fasade je završena, a primetno je da se dvorište ne održava uredno. U blizini se nalazi prodavnica za decu, čiji nam je vlasnik potvrdio da to jeste kuća u kojoj boravi Mira Veličković.

Majka pevačice nije htela da nam otvori kapiju, iako je u tom trenutku bila kod kuće, kako tvrde komšije. U dvorištu smo primetili dve koze koje su bile vezane za traktor, kao i dve svinje koje su spavale na terasi ispred kuće. Potom smo se vratili u centar Žitorađe da potražimo Mirinog rođenog brata Miška, koji je bio velika podrška Ceci na početku njene karijere.

Međutim, on nije bio kod kuće, a u obližnjem ugostiteljskom objektu su nam otkrili neke zanimljive detalje o Veličkovićima. Jedan od naših sagovornika bio je Dejan Mihajlović, koji kaže da je Cecin dalji rođak.

