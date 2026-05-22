Pevačica Didi Džej se u prethodnom periodu suočila sa sa zdravstvenim problemima, a sada se oglasila i javno pokazala kako se oseća.

Nakon borbe sa virusom koji joj je zahvatio srce, pevačica je podelila na Instagramu momenat iz svog života u kom uživa punim plućima.

- Vraćam se polako u život! Hvala svima što me podržavate tokom teškog perioda, zaista mi znači sve na svetu - rekla je ona.

Pevačica je, takođe, za Informer nedavno ispričala kako je počela njena bolest.

- Jako se loše osećam, lečim se, virus mi je napao i srce, nikada pre nisam bila tako bolesna i sve je došlo iznenada. U početku nisam ni znala šta mi se dešava, dok sam bila na revijama u Njujorku počela sam da se osećam jako loše i onda sam potražila pomoć lekara - pričala je ona.

Ranije nije čula za to oboljenje

Didi je otkrila da nikada ranije nije čula za oboljenje koje joj je dijagnostikovano.

- Smatram da moji fanovi zaslužuju da znaju istinu i šta se dešava sa mnom, jer sam već dva meseca odsutna, pa sam rešila da sve objavim, kao i da proširim svest o POTS-u (autoimunom poremećaju nervnog sistema), bolest za koju nisam ni znala da postoji, dok mi se nije desila. Savetujem sve koji su često umorni i imaju vrtoglavice, kao i stezanje u grudima, da posete lekara na vreme. Hvala Bogu da sam na vreme saznala od čega bolujem, tako da će moje izlečenje biti moguće u potpunosti, leči me najbolji doktor. Najteže mi pada što moram da mirujem, dozvoljene su mi samo lagane šetnje, tako da sam napravila malu pauzu sa karijerom, kako bih se skroz oporavila, zdravlje mi je na prvom mestu. Teško mi je što sam morala da zapostavim sve svoje svetske projekte, ali nadam se da ću ozdraviti što pre i nastaviti tamo gde sam stala - rekla nam je ona.

Najteži period u životu

Dijana ističe da je ovo za nju najteži period.

- Ovo je zaista najteži period u mom životu jer nisam bila u mogućnosti normalno da živim i funkcionišem, niti da se posvetim karijeri. Moja ćerka je stalno ležala kraj mene i čekala da mi bude bolje. Meni je već dosta bolje, ali i dalje nisam u mogućnosti da dugo hodam, ne mogu da treniram i zabranjeno mi je da letim avionom. Oporavak od POTS-a baš dugo traje i imam sreću što sam saznala na vreme jer je u tom slučaju potpuno izlečiv. Verujem da postoji puno ljudi koji ovo imaju, a da to ne znaju i nažalost u našoj zemlji ljudi uglavnom nisu ni čuli za ovu bolest. Obratilo mi se puno žena sa sličnim simptomima i mislim da bi javnost trebalo što više da se informiše i da se proširi svest kako bismo ljudima na vreme pomogli da se izleče - rekla je Didi za Blic nedavno.

