Katarina Lazić, influenserka i supruga Darka Lazića, govorila je iskreno o teškom periodu kroz koji prolazi Darko nakon gubitka brata, kao i cela njegova porodica. Dotakla se i situacije u kojoj se našao njegov kolega Sloba Vasić koji je bio hospitalizovan u bolnici "Laza Lazarević".

Za početak je otkrila da li je teško biti supruga poznatog pevača i kako se nosi sa lošim komentarima.

- Pa jeste teško, ali ne u smislu da je meni teško zato što imam medijsku pažnju, jer ja sam pre nego što sam ušla u vezu sa Darkom se već pripremila na to i znala sam šta me čeka. Možda je više teško bilo mojoj porodici u početku kad je to sve krenulo, pa natpisi, pa tako nešto, ali mislim da su se sada svi navikli. Ali teško je u smislu da je javna ličnost, da nigde ne možemo da pobegnemo, da nas ljudi ne gledaju, ne zaustavljaju. Mislim, ja znam da su to ljudi koji njega vole i hvala im na tome, jer on za njih i radi, ali nekad mi stvarno malo prija da nas niko ne poznaje i da imamo taj neki mir - objasnila je ona, pa se dotakla i komentara na mrežama.

- A sad, što se tiče ovih komentara u zadnje vreme, najviše je bilo na račun toga što je Darko počeo da radi. Ali opet, mene to nije doticalo. Možda njega jeste malo zato što on nije mogao da shvati zašto mu ljudi to zameraju. Ali opet, ja kažem, to je, to govori o tim ljudima koji to pričaju, a ne o Darku. Darku je pevanje posao, kao i svaki drugi, tako da prosto nije imao izbora. Morao je da počne da radi, kao što svako i posle neke nesreće mora da se vrati na posao - istakla je Katarina Lazić.

"Darku nije lako, uveče mu je najteže"

Dragan Lazić, rođeni brat Darka Lazića, izgubio je život od posledica tešle saobraćajne nesreće koju je doživeo. Ovaj veliki porodični gubitak ostavio je dubok trag i nepremostivu bol u srcu pevača Darka Lazića. Njegova supruga trudi se da mu olakša svakodnevicu i da mu pomogne da hrabro korača dalje kroz život.

- Nije, nije mu lako. Verujem i da mu nije lako ni da zapeva, ali on mora biti nasmejan. Mislim, niko neće doći da gleda nekog ko je na bini namršten. Jednostavno, to je opis njegovog posla, da on zabavlja ljude, da nasmeje ljude, ali i sigurna sam da mu nije lako ni da se nasmeje, ni da bude raspoložen, da deluje raspoloženo i kad nije raspoložen. Ali opet kažem, sve je to u opisu njegovog posla, tako da mislim da on to dobro gura. Ja gledam da budem uvek uz njega i pre svega ovoga, a pogotovo sada, a i mislim da ga deca dosta oraspolože. Mislim da ga deca dosta podižu što se tiče svega toga. Volim i ja da ga podižem, da pričam s njim, da budem uz njega - rekla je ona, pa otkrila i da je slična situacija i sa Darkovom majkom, kao i Draganovom udovicom.

- Ja mislim da su ključna stvar deca, samo deca, da deca njih podižu, da ih deca održavaju i da nema toliko dece kod nas da bi to sve bilo mnogo teže i mislim da se svi nekako zbog te dece drže i zbog Darkove i zbog Draganove dece. I baš onako gledamo da smo svi tu zajedno, da se deca igraju, deca su stalno nasmejana i nekako mislim da stvarno deca izvlače tu situaciju - smatra Lazićeva.

Katarina je rekla da u toku dana Darko menja raspoloženja, ali da mu je najteže uveče kada stignu sećanja.

- Uglavnom je to uveče kad, kad deca odu u krevet, kada ostane sam ili sa mnom, mislim da je mu je nekako tada najteže, onda se priseća nekih trenutaka. Na primer, evo baš juče smo se penjali na drvo i brali trešnje i njemu je uveče bilo teško, bilo mu je i u tom trenutku teško, ali uz tu decu, tu smo se šalili i bilo je okej. Međutim, uveče kaže da se setio da je on to isto radio sa svojim bratom i onda mu je onako bilo izuzetno teško. Kada tako prolazi neke stvari koje je prolazio sa njim, pa mu se vraća film - objasnila je ona.

O Slobi Vasiću

Darko Lazić blizak je sa pevačem Slobom Vasićem, koji je do danas bio u psihijatrijskoj ustanovi "Laza Lazarević". Priznala je kako su Darko i ona primili tu vest.

- Svi smo se iznenadili neprijatno. Nismo se čuli sa Slobom, ali smo se čuli sa Lelom, tako da sa njom smo svaki dan u kontaktu, tako da želimo Slobi da se što pre oporavi i da opet bude sa nama - rekla je ona, a onda smo je pitali da li je bila upoznata sa tim da Sloba Vasić ima problem sa alkoholom.

- Ja zaista to ne znam. Oni su bili kod nas za Prvi maj. Darko ne pije, nije pio, nije pio ni Sloba. Ja stvarno nisam znala ništa vezano za to. Sve je bilo u redu, najnormalnije. Nisam primetila ništa neobično, niti čudno. Baš nam je bilo lepo. Oni su svirali harmoniku. Mi žene smo tu pored njih pričali, slušali njih kako sviraju. Znači, baš nismo mogli ni da pretpostavimo da može da dođe do ovako nečega - rekla je ona i dodala da sa njim nisu pričali ni o njegovoj borbi sa anksioznošću.

- Ja sam to čula iz novina, ali nismo stvarno pričali sa njim na tu temu. Zato što nekako ja gledam da uvek imamo neke pozitivne teme kada provodimo vreme zajedno, tako da ja jesam to čula iz novina, ali nismo ga ništa pitali u vezi sa tim - naglasila je ona.

Darko planira koncert

Darko Lazić posvetio se karijeri nakon teškog perioda. Snima novi album, a u planu je i veliki koncert sledeće godine.

- Da, on snima nove pesme. Uskoro će da krene da snima i novi album. Tako da eto, ne znam. Ja se nadam, to nije ništa ni zvanično, postoji neki dogovor, ali ja se nadam da možda sledeće godine taj koncert može i da se realizuje - otkrila je ona.

Trudnoća

Kaća Lazić posvećena je ćerki Srni i ne razmišlja o novoj trudnoći.

Možda jednog dana. Za sad ne. Baš hoću da se posvetim Srni i da budem sa njom i pored ovih svojih nekih poslovnih obaveza, tako da malo još vremena da prođe, pa ćemo da vidimo. Ja se nekako osećam mlado, iako možda nisam mlada, pa mislim da imam vremena - rekla je ona o ovoj temi, pa otkrila kakva je njena ćerka i na koga liči.

