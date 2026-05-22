Poznati pevač, Aca Lukas oprobaće se i kao glumac, a njegova uloga u hit seriji neće biti samo tokom kratke epizode. Naime, on će imati ozbiljnog posla.

U seriji "Leto bez mrlje" koja se snima na ostrvu Rab u Hrvatskoj, naš pevač igraće samog sebe. Tokom čitave sedmice, Aca se nalazi na setu, a kako kažu očevici, odlično se snalazi.

Očekuje se da Acu u ovom projektu vidimo na malim ekranima početkom jeseni.

On je za "Svet" otvoreno govorio o svojim glumačkim počecima, pa otkrio koji projekti su mu doneli ozbiljnu tremu.

- Imao sam nekoliko baš sitnih scena na filmu, i tada sam bio uveren da mi to apsolutno ne odgovara, te da se nikako ne snalazim. Na snimanju jedne scene u filmu 'Jesen samuraja', koja bukvalno traje dvadesetak sekundi, imao sam takvu tremu da sam mislio da ću se srušiti. Posle toga mi dugo takve egzibicije nisu padale na pamet. Sve do skoro, punih nekoliko godina - kaže pevač.

Kako je došlo do toga?

Lukas je objasnio kako je ponovo završio pred kamerama u ovakvom formatu.

- Moja produkcija Hype, i moj pre svega prijatelj i brat, a onda i producent Saša Mirković, već duže vreme vode najproduktivniju kuću kada su u pitanju serije i filmovi. Tako sam dobio priliku da se oprobam ponovo u jednoj epizodi 'Aviondžija', i moram priznati – opet isto: trema, nelagodnost i sve ostalo. Ali, nekako sam to izgurao i bilo je dobro, da ne kažem odlično - iskren je.

Prava prekretnica u njegovoj karijeri odigrala se prošlog leta, kada mu je stigla ponuda koja se ne odbija.

- Onda je prošlog leta stigla ozbiljna ponuda od Hype produkcije takođe, ali njihovog hrvatskog ogranka, da glumim u seriji 'Leto bez mrlje', i to u nekoliko epizoda, gde igram sebe! Snimalo se na ostrvu Rab. E, tu se, što se moje 'glume' tiče, sve promenilo. Nekako mi je sve to leglo onako, baš-baš. I ekipa, i glumačka postava, sve je bilo tako dobro, a atmosfera sjajna, tako da sam se opustio. Moram priznati, meni se to mnogo dopalo. Meni da, a drugima… to će se videti kada serija i film krenu - kaže Aca.

Dobio pohvale od glumaca

On je u tom razgovoru istakao da mu je bilo važno to što je dobio pozitivne komentare od glumaca.

- Jako mi je bitno i mnogo mi je drago što sam čuo pohvale pre svega od ozbiljnih umetnika, glumaca pored kojih sam se i ja našao u tom ostvarenju. Sve u svemu, koliko je sve bilo top, pokazuje i podatak da ste me upravo i uhvatili na ostrvu Rab, gde sam došao da snimam već drugu sezonu serije 'Leto bez mrlje' - zaključio je pevač.

