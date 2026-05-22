Zadrugar Asmin Durdžić javno je zapretio ocu Mustafi, te mu je poručio da će njihov odnos biti narušen ukoliko nastavi da negativno komentariše Maju Marinković.

Naime, u toku emisije "Gledanje snimaka" prikazan je klip gde se Maja žali cimerki Vanji Živić na Asmina Durdžića.

Vanja je zatim detaljnije otkrila o čemu su pričale.

- Ona je mene tužno pogledala i rekla da nije srećna i pitala me je šta da radi. Ja sam joj rekla da nije mala i da će da vidi, a da ćemo čestitike da vidimo. Mislila sam da će Taki da bude uz nju šta god da uradi. Ja mislim da to nije to to i da nije dobra veza, ali da to vidi i ona. Ja sam rekla kad pogledam malo bolje da ne vidim da on radi bilo šta loše nego da samo gleda u nju, ali da je problem u njoj - pričala je Vanja.

Asmin se obratio Mustafi

Asmin je odmah reagovao na to, pa se obratio ocu putem kamera i stao u odbranu svoje devojke Maje.

- Šta da kažem Vanji? U pravu je za mene. Nisam nikad pričao sa Vanjom. Ona ako nije srećna neka izađe iz odnosa. Ona jedno priča ovde, a drugo ispod pokrivača. Ja kad se naljutim ona ide za mnom i plače. Svaki otac koji kaže da podržava vezu u rijalitij gde se ima s*ksa ne može da podržava tu vezu. Ja sad kažem Mustafi poslednji put da manje priča jer će sa mnom da uđe u sukob. Poslednji put mu kažem da prestane da komentariše jer ako želi sa mnom da ima normalan odnos neka smiri jezik. On se upalio, možda i mene pljuje jer čovek nije normalan. On zna kako ću da reagujem. Ja ako sam sa Majom ne može tako da komentariše - pričao je Asmin.

- Mi smo ovih dana imali tenziju, bila sam nesrećna. Ove čestitke su bile ključne - rekla je Maja.

- Opet laže. Nemam problem da Taki bilo šta kaže, ona mu je ćerka. Plašila se moje reakcije ako kaže da sam p*čka - dodao je Durdžić.

Maja se posvađala sa Asminom pred rođendan

Naime, on je juče popodne svojoj devojci pripremio kolačić kako bi duvala svećice, te je u ponoć iznenadio svećicom i zamolio je da zamisli želju.

Malo pre ponoći Asminu Durdžiću pala je roletna zbog Maje Marinković kada joj je rekao da više neće imati šansu da ga ponižava, zbog čega se ona rasplakala.

- Majo, ponašaj se poslednji put ti kažem ili mrš iz mog života. Dosta mi je tvojih poniženja - rekao je Alibaba.

- Neću da se svađam rođendan mi je - rekla je Maja Marinković.

- Rođendan ti je za deset minuta, nećeš me više ponižavati - rekao je Alibaba.

- Namerno ovo radiš, sram te bilo - plakala je Maja u rijalitiju "Zadruga 9 Elita".