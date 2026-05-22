Pevačica Sanja Maletić se godinama borila za potomstvo, a onda rodila dete u 52. godini života. Dobila je ćerku, a tokom trudnoće se povukla iz javnosti.

Sanja je danas posvećena naslednici sa kojom se trudi da provede što više slobodnog vremena. Tako je sada otišla u svoju kuću u Crnoj Gori sa porodicom. Tom prilikom, posetila je i Ostrog.

Pevačica se ovog puta oglasila sa Ostroga. Podelila je nekoliko fotografija na kojima se vidi koliko je posvećena veri, a vidi se da to prenosi na ćerku od malih nogu.

Ima bogatstvo, živi skromno

Sanja je sa svojim suprugom napravila imperiju. Iako imaju kuću na moru, planini i u Beogradu, nastoji da živi skromno.

Jednom prilikom je za Blic rekla da je celog života bila spremna za roditeljstvo.

- Ja sam se ceo život spremala za to, spremna sam. Nisam išla predaleko, ima još do puberteta, sad uživamo. Do škole sam isplanirala, sve znamo kako ćemo. Imamo kuću na moru, na planini, imamo Beograd, biće nam zanimljivo - rekla je Sanja tada i otkrila koliko je za nju teško razdvajanje od ćerkice zbog posla.

Sanja je tada otkrila koliko je za nju teško razdvajanje od ćerkice zbog posla.

- Teško mi je, ali dobra stvar u tome je da dete ima dva roditelja, tata ostaje sa njom. Ili smo muž ili ja sa njom. Mi se uklapamo. Ništa ne dogovaramo i ne obećavamo ljudima dok ne vidimo planove. Tako smo odlučili da budemo takvi roditelji. Nemamo dadilju. Ako nešto zatreba nije problem, ali dok možemo sami da se dogovorimo biće tako. Uskoro će da napuni dve godine, guramo lepo. Idemo često u šetnje, aktivni smo. Ona je živahna na majku - istakla je.

"Zahvaljujem se Bogu svakog jutra"

- Sada živim život majke i tako će biti još neko vreme. Malo ćemo da odemo na more, a kada se vratimo, onda ću da uđem u studio i snimim dve odlične pesme. Samo čekamo da prođu letnji odmori - rekla je Sanja, prenosi 24sedam, pa nastavila.

- Zahvaljujem se Bogu svakog jutra kada ustanem na ovom životu koji mi je sada ovakav, posle svih borbi. Bila sam na ivici da izgubim svaku nadu, a sada sam uspela - iskrena je.

