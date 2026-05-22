Ćerka muzičke zvezde Harisa Džinovića i njegove bivše supruge Meline Džinović, Đina, preselila se daleko od Srbije, a u aprilu je bila na maminom venčanju sa engleskim milionerom Džefrijem Arnoldom, o kojem se i dalje priča.

Đina trenutno boravi u Španiji, a njen otac je to i potvrdio za Kurir.

- S njom imam neke prilično zamrznute odnose. I to je sve što bih vam rekao. Da l' imamo komunikaciju? Zamrznuti odnosi - znači da nema ni odgovora. Nemam ja emocija više, isključio sam. Ja za Đinu kažem: "Nek je živa i zdrava!". Otišla je u Barselonu, tamo da studira nešto. Bavi se nekim svojim poslom, šta ja znam. Eto je tamo. Hoće da se uda, da napravi svoju decu, da napravi svoju familiju i ja mislim da je to sasvim normalno za svaku žensku osobu. I da su najbolji odnosi, ona bi otišla jednog dana iz ove kuće sa svojim mužem, da pravi svoju decu i porodicu. Tako će i Kan jednog dana... Ali Kan neće otići, on će ostati ovde u ovoj kući - iskren je Haris.

"Najviše me blam tate"

Jednom prilikom, Đina Džinović je podelila sa publikom da ima talenta za pevanje, ali da ju je, kako kaže, "blam".

- Ništa specijalno nemam za sada, ni na jednoj ni na drugoj strani, da me baš zanima... Ja imam talenat za pevanje, ali mnogo me blam! Tata me nije slušao kako pevam, mama da. Najviše me tate blam! On je ipak veliki pevač, to mi stvara pritisak - rekla je Đina Džinović u emisiji "Praktična žena", dok je još uvek bila u porodičnom domu u Beogradu.

"Deca su mi vaspitana čergarski"

Ovako su Haris i Melina nekad izgledali zajedno:

- Pošto ni pre nisam provodila dane u kući, neće me na to navesti ni ovaj novi, lepi prostor. Jednostavno, nisam takav tip. Navikla sam na putovanja, druženja, izlaske. Od početka braka nisam živela uobičajeno, prvo zbog Harijevog posla, kasnije i svog. Deca su vaspitana malo čergarski, navikli su da nismo uvek tu, ali im nikada ništa nije nedostajalo. Odličan sam organizator, a oko njih je uvek bilo mnogo ljudi koji ih vole i paze: moja sestra, brat, majka, otac. Ta mešavina uticaja bila je odlična za njihovu emotivnu samostalnost. Nikada nisu bili vezani za mene na taj način da plaču ako nisam kraj njih - kazala je Melina tom prilikom.

Podsetimo, Melina se udala u Monaku, 18. aprila ove godine.

