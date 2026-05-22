U toku emisije "Gledanje snimaka", učesnici Elite 9 imali su prilike da vide kako Luka Vujović sa Ivanom Marinković priča o bivšoj verenici Aneli Ahmić. On je potom pokušao da ubedi Ivana da to zataška kako ne bi naišao na osudu zbog toga što ima trudnu devojku, a komentariše bivšu.

Ivan je komentarisao situaciju i istakao da nije imao nameru da prikrije Lukin postupak.

- Luka je meni prišao pred početak "Igre istine", a on se setio da su Aneli i Filip pričali da neće da se grle i on mi je rekao: "Da znaš grle se Aneli i Filip i spavaju u istom krevetu" da bih ja znao da to može da bude pitanje. Dača i ja smo posle pričali sa Tošom, ja sam to rekao, zna i Matora, a nisam planirao da postavim to pitanje jer bi njega to ukanalilo. On mora da bude svestan da je to radio pred kamerama i da tu nema cinkarenja jer se to zna. Ja sam odmah rekao Matoroj da ćemo da ćutimo jer mu to nije bilo potrebno. Šta se on meša i šta ga briga šta rade Filip i Aneli? Pre toga je bila priča mesec dana kako on obraća pažnju šta radi Aneli - govorio je Ivan.

- Meni ovo ne smeta, on sebe kanali. Mene ne zanima šta bivše rade, sa kim su i kako im je. Ja kad završim teško mi je neki period, ali posle kad prođe može najbolji drug da bude sa njom pored mene i to mene ne interesuje. Ne verujem da on nju nešto voli, ali ga zanima, a on zna zbog čega - dodao je Filip.

- Ima pravo da pita i da se raspituje. Ja mislim da je Anita ugušila Lukinu prirodu jer je on druželjubiv, a ostao je bez prijatelja. Njega je sve ugušilo i zbog toga je takav ovih dana da idu da turiraju sve i da se svađaju - rekla je Aneli.

- Ivane, da li sam ja to uradio na kvarno? Ne, ja sam to rekao pred kamerama. Vi meni spletkarite - rekao je Luka.

Ne možemo da se poredimo Luka i ja. Ja sam sa Anitom bila pre dve sezone, a on sa Aneli ove, a Anita sa Filipom. Ti se pratiš, a ne ja. Koga zanima šta ću ja da kažem Aniti posle tri godine? - govorila je Matora.

Luka nedavno ostao bez honorara

Podsetimo, Luka je u više navrata kažnjavan, a kako možemo da primetimo iz rijalitija će izaći bez dinara.

Luka je nedavno nasrnuo na Bebicu i zbog toga je žestoko kažnjen.

"Luka Vujović je odlukom Velikog šefa kažnjen oduzimanjem mesečnog honorara".