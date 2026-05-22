Pevačica Jelena Rozga iskreno je pričala o svojim zdravstvenim problemima, a sada je otkrila šta je uticalo na njeno stanje.

Ona je, takođe, govorila i o karijeri, te tako istakla da svaki put pred nastup ima tremu, uprkos dugogodišnjem iskustvu.

Rozga je priznala da joj je upravo to što je toliko emotivna najviše uticalo na zdravlje.

- Veliki sam tremaroš i to ne mogu da promenim. Volela bih da mogu da isključim taj sklop u glavi, ali jednostavno ne ide. Mislim da mi je to najviše narušilo zdravlje.Preemotivna sam, u sve ulazim punim srcem. Zato iz nekih priča često izlazim ranjena. Nikada ne igram prljavo. Kod mene su uvek otvorene karte i uvek polazim od toga da su ljudi fer i pošteni. Nažalost, nisu svi takvi, ali čovek uči dok je živ - rekla je ona.

- Kada uspem da uhvatim i tri slobodna dana, trudim se da što više odmaram i sklonim telefon barem na dva sata kako bih imala svoj mir. Ne zato što mi je nešto teško, nego zato što moram zbog zdravlja. Otvoreno govorim o svojim problemima sa štitnom žlezdom, pijem tablete za srce, odnedavno imam i novu terapiju... Kada sam u Splitu, najlepše mi je da ručam sa mamom i tatom. Mama ipak najbolje kuva, pravi najbolje palačinke. Koliko god godina da imam, ona se ponaša kao da sam mala Jelena - dodala je pevačica za SHOWtime.

"Nisam znala u kom gradu se budim"

Ona se setila i perioda kd je grupa "Magazin" bila na svom vrhuncu.

- Bilo je toliko posla da ponekad nisam znala ni kako se zovem ni u kom se gradu budim. Bila sam premorena od tog tempa. Znala sam da dođem kući toliko iscrpljena da me mama ne bi prepoznala koliko sam bila mršava i iscrpljena. Ljudi su me tada često kritikovali zbog mršavosti, iako sam i prirodno sitna. Kad danas gledam fotografije iz tog vremena, stvarno sam bila jako mršava, ali ne zato što nisam jela, nego zato što sam mnogo radila - otkrila je Rozga.

O problemima sa štitnom žlezdom

Podsećamo, Jelena je jednom prilikom otkrila šta joj je tačno dijagnostikovano.

- Pa sad me nešto štitna žlezda ponovo ne sluša, ali ja se dobro osećam, ne dam se, ne želim da ulazim u to neko loše stanje. Kad vidim svoj nalaz, kao što mi se ranije događalo, da padnem u neku depresiju: "Joj, nije mi dobro"… Dobro je sve, pozitivna sam sad. Odlučila sam da ispitam promene sa medicinske strane i nažalost, dijagnostikovana mi je hipertireoza - rekla je ona tada za domaće medije.

