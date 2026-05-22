Pevačica Jelena Rozga iskreno je pričala o svojim zdravstvenim problemima, a sada je otkrila šta je uticalo na njeno stanje.

Ona je, takođe, govorila i o karijeri, te tako istakla da svaki put pred nastup ima tremu, uprkos dugogodišnjem iskustvu.

Rozga je priznala da joj je upravo to što je toliko emotivna najviše uticalo na zdravlje.

Pevačica je dobila primamljivu ponudu

- Veliki sam tremaroš i to ne mogu da promenim. Volela bih da mogu da isključim taj sklop u glavi, ali jednostavno ne ide. Mislim da mi je to najviše narušilo zdravlje.Preemotivna sam, u sve ulazim punim srcem. Zato iz nekih priča često izlazim ranjena. Nikada ne igram prljavo. Kod mene su uvek otvorene karte i uvek polazim od toga da su ljudi fer i pošteni. Nažalost, nisu svi takvi, ali čovek uči dok je živ - rekla je ona.

- Kada uspem da uhvatim i tri slobodna dana, trudim se da što više odmaram i sklonim telefon barem na dva sata kako bih imala svoj mir. Ne zato što mi je nešto teško, nego zato što moram zbog zdravlja. Otvoreno govorim o svojim problemima sa štitnom žlezdom, pijem tablete za srce, odnedavno imam i novu terapiju... Kada sam u Splitu, najlepše mi je da ručam sa mamom i tatom. Mama ipak najbolje kuva, pravi najbolje palačinke. Koliko god godina da imam, ona se ponaša kao da sam mala Jelena - dodala je pevačica za SHOWtime.

"Nisam znala u kom gradu se budim"

Ona se setila i perioda kd je grupa "Magazin" bila na svom vrhuncu.

Jelena Rozga

- Bilo je toliko posla da ponekad nisam znala ni kako se zovem ni u kom se gradu budim. Bila sam premorena od tog tempa. Znala sam da dođem kući toliko iscrpljena da me mama ne bi prepoznala koliko sam bila mršava i iscrpljena. Ljudi su me tada često kritikovali zbog mršavosti, iako sam i prirodno sitna. Kad danas gledam fotografije iz tog vremena, stvarno sam bila jako mršava, ali ne zato što nisam jela, nego zato što sam mnogo radila - otkrila je Rozga.

O problemima sa štitnom žlezdom

Podsećamo, Jelena je jednom prilikom otkrila šta joj je tačno dijagnostikovano.

Jelena Rozga danas

- Pa sad me nešto štitna žlezda ponovo ne sluša, ali ja se dobro osećam, ne dam se, ne želim da ulazim u to neko loše stanje. Kad vidim svoj nalaz, kao što mi se ranije događalo, da padnem u neku depresiju: "Joj, nije mi dobro"… Dobro je sve, pozitivna sam sad. Odlučila sam da ispitam promene sa medicinske strane i nažalost, dijagnostikovana mi je hipertireoza - rekla je ona tada za domaće medije.

