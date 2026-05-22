Pevačica Stoja Novaković u potresnoj ispovesti govorila je o traumi koju je doživela nakon smrti prvog muža kada je ostala sa detetom na ulici. Ona je svojevremeno govorila o svojoj borbi i patnji.

Stoja je u brak ušla sa 16 godina, a idiličan život prekinula je tragedija.

- Udala sam se vrlo mlada, sa 16 godina, za čoveka kog sam neizmerno volela, kao i on mene. Sina sam rodila sa 17, i ubrzo počela da nastupam sa jednim bendom, uz suprugovu saglasnost. Idila je trajala do moje 19. godine, kada se dogodila ta nesreća, a onda je sve krenulo naopako - ispričala je pevačica tada, pa nastavila:

- Ceo taj dan, do kasno u noć, išla sam kroz selo i na sav glas vrištala i plakala! Mislila sam da neću preživeti. Narednih nekoliko meseci sin i ja smo bili kod moje drugarice, s njom sam delila poslednju šolju kafe i poslednje parče hleba. Naravno, morala sam da nastavim da pevam po kafanama da bi moje dete imalo šta da jede.

Ostala na ulici

Ona je rekla da je na dan sahrane supruga ostala bez krova nad glavom.

- Porodica mog supruga me nikada nije volela, od samog početka sam im smetala. Istog dana kada je moj muž sahranjen, njegova porodica je mene i moje dete od tri godine izbacila na ulicu! Nisam stigla ni stvari da ponesem, izašla sam bez ičega - ispričala je Stoja jednom prilikom za "Alo".

Napušta pevanje

Podsetimo, Stoja je nedavno rekla da uskoro planira da napusti pevanje.

- Ja ću još malo reći i ostavljam ja ovaj posao, došao je red da se odmorim. Nema šanse da ćete me videti da pevam u 60 godina. Kafane mi je preko glave, tada ću se odmarati, družiću se sa unucima, šetati, družiti sa psima... Zaslužila sam odmor. Koncert ne planiram, otkud znam, moj tim pokušava da me ubedi. Ne znam, nikada se ne zna. Mrzi me da se pripremam - rekla nam je za Blic.