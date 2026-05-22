Javne ličnosti neretko se nađu u neprijatnim situacijama, pa se tokom karijere susrešću sa svim i svačim. Neki od njih su se nebrojano mnogo puta našli u situaciji da im nude nepristojne ponude, pa su o tome i progovorili.

Među njima se našla i mlada pevačica Ivona Damjanović koja je progovorila je o šokantnim detaljima i mračnoj strani javne scene.

Naime, Ivona se našla na meti uticajnih muškaraca koji su bili spremni da daju ozbiljan novac kako bi ušli u njen krug. Kako se priča po gradskim krugovima, veliki moćnici iz javnog sveta su tražili različite načine kako bi joj se približili.

- Istina je, imala sam situacije gde su mi nudili da mi kompletno finansiraju album, spotove i sve što ide uz to - priznaje učesnica "Zvezda Granda. Ona ističe da je sve odbila, bez razmišljanja.

- Međutim, sve sam to bez razmišljanja odbila. Ne želim nikome ništa da dugujem, niti da sutra bilo ko polaže prava na moj trud i moje ime - iskrena je u razgovoru za Grand.

Ove zvezde prošle kroz isto

Pevačica Goca Božinovska u emisiji "Sceniranje" otkrila je koliko su joj nudili novca za odnose.

- Cena koja je? Pa je l’ može za 5.000? Za intimne odnose mi nude toliko, ne verujem da bi me šetao i vodio za taj novac. Tako ima budala svakakvih, u evrima normalno - priznala je Goca, koja je bila šokirana zbog ovakve ponude.

Doktorka Nada Macura jednom prilikom ispričala je da ima dosta udvarača, a da su među njima i oni koji joj nude neumesne stvari.

- Bilo je svakakvih ponuda i fotografija. Naravno blok uvek postoji. Udvaraju se na društvenim mrežama, da, tačno je. Pa udvaraju se normalno, kome to ne prija, svakome. Mada ja društvene mreže ne smatram kao ozbiljnu stvar, nego više kao neko pismo bez adrese. Ko mi se svidi odgovorim, ko mi se ne svi ne odgovorim. Požele mi dobro jutro, požele mi dobar dan, pitaju me da li sam se naspavala, kad mogu da izađem. Uglavnom su mlađi muškarci u pitanju - istakla je Nada.

Ovom pevaču se nude i žene i muškarci

- Dobijam nepristojne ponude na društvenim mrežama, kako od muškaraca tako i od žena. Više na to ne reagujem, uzmem skinšotujem i uramim sebi na zidu - rekao je jednom prilikom Mirza Selimović.

"Žao mi je što sam došla u takvu situaciju"

Nekadašnja učesnica Zvezde Granda, Biljana Biba Sulimanović, ranije je ispričala da su joj nudili da preko kreveta napravi karijeru.

- Kada sam rekla da nisam neko ko će da bude sa nekim preko kreveta, tako sam i mislila. Meni je jako žao što sam uopšte došla u situaciju da mi tako nešto nude za napredak u karijeri. Bilo je to na indirektan način, nisu imali toliko smelosti da kažu u lice. Očigledno su mislili da sam toliko glupa, desila se situacija da su menadžeri i razni ljudi želeli da dele sa mnom žajedničku sobu, tu mi je sve bilo jasno gde će to da odvede. Devojke koje su postale zvezde preko noći, moraju preko kreveta da se dokapaju i da rade svašta. Intimni filmovi, silikoni, to je sve ono što ih opisuje. Žalosno je što moraju sa starijim da spavaju za novac, ima svega tu. Čak su mi starije koleginice davale savete zašto ne stavim silikone i da moram da se promenim, jer ne treba da izgledam kao tetka - istakla je Biba ranije.

Hteli da prodaju kravu za noć sa Stanijom

Stanija Dobrojević je otkrila i da su joj jedni nudili 10.000 evra, ali da ima i onih koji "bi prodali kravu da provedu noć sa njom".

- Nudili su mi 10.000 evra za se*s. Jedni su mi pisali da bi prodali kravu da provedem noć sa njima. I dalje dobijam ponude na Instagramu, kao i fotografije muških polnih organa. Ja ne ulazim u komunikaciju sa takvim ljudima. Nikad u životu ne bih bila sa nekim za novac. Zaradila sam sve sama i niko ne može da me kupi - rekla je Stanija Dobrojević za medije.

