Bivša učesnica "Elite ", Ena Čolić, bez dlake na jeziku je prokomentarisala goruću aferu aktuelne takmičarke rijalitija Sofije Janićijević i sedamdesetogodišnjeg Daneta. Ena je istakla da joj se čini da Sofija uopšte nije šokirana aferom koja trese javnost.

Zbog sopstvenog mira, bivša zadrugarka istakla je prvo da na mrežama odmah blokira ljude za svaku sitnicu, te da trenutno ima 2.000 blokiranih profila, zbog čega joj se slične situacije nikada nisu desile.

Na pitanje voditeljke kako gleda na to da devojka ima želudac da bude sa 40 godina starijim muškarcem, kao i na Sofijina pravdanja da joj je to bio samo "eksperiment", Ena je bila surova.

- To je ono što je pričano i prošle godine, valuta ljubavi, srce od silikona i finansije - izjavila je Ena, dodavši da je svima to odavno bilo očigledno i evidentno.

Ona je otkrila da je Sofija još prošle godine očekivala od Atmira da je finansira u rijalitiju, a zatim je iznela šokantan sadržaj njenih prepiski sa vremešnim Danetom.

- Ona je i Danetu obećala da ni sa kim neće ući ni u šta - ispričala je za RED televiziju Ena, pa dodala:

- On je njoj pisao da će naći nekoga unutra, a njen odgovor je: "Ne dušo, samo sam tvoja".

Ena je priznala da je te poruke čitala Peji i da joj je od svega pripala muka. Dodala je i da ju je veoma iznenadilo to što Sofija ove tragove nije bolje sakrila, misleći da je već do sada naučila da u rijalitiju ništa ne ostaje tajna.

Kada je voditelj spomenuo priče da je mlada zadrugarka zapravo želela dete sa toliko starijim čovekom, Ena je odgovorila u ironičnom stilu: "Pa, dobro, i Pikaso je dobio u 70, mislim da nisam pogrešila".

Ne isključuje pomirenje Sofije i Terze

Osvrnula se i na šokantan obrt sa Terzom, koji je i dalje blag prema Sofiji i nesebično joj deli savete, zbog čega mnogima deluje da su na korak do pomirenja.

- Sve je moguće - zaključila je Ena i objasnila da na imanju očigledno važi nepisano pravilo da se sve ono što se izričito odbije rečima "ne" i "nikad", momentalno i dogodi.

Ona je za kraj navela da su se granice u "Eliti" potpuno pomerile, te da su učesnici ove sezone uveliko premašili sve one stvari za koje je ona prošle godine bila osuđivana.