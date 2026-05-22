Do epiteta najzgodnije bake na estradi je došla mukotrpnim trudom, a svojevremeno je otkrila da vodi računa o svojoj ishrani, ali i redovno vežba.

Iako javnost to nije primetila, pevačica se tokom pandemije koronavirusa ugojila nekoliko kilograma, a da bi vratila svoju kilažu pribegla je liposukcijskoj dijeti, kao i mnoge druge poznate ličnosti.

Nedina ishrana se tada bazirala na proteinima, a izbegavala je ugljene hidrate i štetne šećere.

Na svaka četiri sata pila je zdrave šejkove, jela mnogo salate i meso.

Jelovnik Nede Ukraden

Doručak: Voćni smuti

Ručak: Šnicle i zelena salata

Večera: Potaž od brokolija

Trik savet: Ako osetite glad, popijte čašu vode ili čaj od đumbira.

Neda o izazovima odgajanja deteta kao samohrana majka

Neda je sama odgajala ćerku, a nedavno je govorila o izazovima sa kojima se susretala.

- Kada si majka i imaš dete koje si donela na svet tvoja dužnost je da se brineš o njemu kakve god da su okolnosti. Roditeljima u to vreme koji su ostali bez svega, degradirani, trebao si biti ne samo dete nego roditelj i njima. Imao si samo dva izbora ili potonuti, pasti u depresiju, lajati na zvezde, na Boga, ljude, politiku… Ili mikrofon u ruke, put pred sobom i stvori uslove, hrani svoje dete - rekla je Neda i sa ponosom dodala:

- Moja ćerka je moj najveći ponos. Hit ubodeš, proslaviš sve, a ti si isključivo odgovorna za svoje dete. Ja sam joj bila i otac i majka, izvesti dete na put sama u to ratno vreme, teško, baviti se svojom karijerom to je veliki uspeh i mjastorluk. Najsrećnija sam jer imam divan dom, ćerku, zeta , troje unuka, sve moje što valja i što imam njima posvećujem.