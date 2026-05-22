Denseri koji su harali scenom devedesetih, Gagi Đogani i pevač Ivan Gavrilović iskreno su progovorili o svojim životima, pa se Gavrilović tako i dotakao i pomirenja sa suprugom Marinom.

Osvrnuvši se na lažne naslove koje sluša o sebi, Gagi je otkrio da ne voli mnogo da priča pred kamerama.

- Ja ne volim da pričam generalno. Nisam govornik pred kamerama. Mnogo je bilo lažnih naslova koji su me povredili. Pre par godina izguglao sam svoje ime i toliko mi je prljavština izašlo... Sve i svašta. To je moja prošlost, bitno je sada da je dobro - priča Gagi.

Ivan prevario suprugu pred kamerama

Nedavno se pojavila vest da se Gavrilović pomirio sa suprugom nakon što ju je prevario u rijalitiju, tome ima nekoliko godina.

- Mi smo zajedno dugi niz godina, ali jeste sad izašla slika, bili smo kod Slađe Delibašić i ona je to objavila. Mi smo se pomirili pre tri, četiri godine. Svi dođemo nekad u tu situaciju u kojoj sam ja bio, kada se dešavaju takve loše stvari i da pucaju konci. Mi nismo navikli na taj koncept rijalitija. Dolazilo je do nekih porodičnih trauma i onda mi to ružno gledamo da zaboravimo... Sve smo ostavili iza nas i hvala Bogu da smo izlečili te rane - kaže Gavrilović.

Ovo je fotografija njih dvoje koja je isplivala:

- Kakav smo život imali nas dvojica dobro još i stojimo ovde i pričamo. Inače mogli smo da budemo iskrljiveni - našalio se Gagi dok se prisećao zajedničkih anegdosta sa Ivanom u tom razgovoru za Informer.

Prekinuo odnos sa ljubavnicom

Podsetimo, Ivan Gavrilović prevario je svoju suprugu pre 4 godine, i to pred kamerama. On je tada bio učesnik rijalitija Parovi, a suprugu je prevario sa Miljanom Bogdanović.

Pevač je u jednom trenutku shvatio da je pogrešio, pa je prekinuo odnos sa ljubavnicom i vratio se ženi.

- Gluposti se dešavaju, ali svako treba da bude jak i da shvati da je porodica na prvom mestu .Greh je napraviti neke gluposti, ali šta da radiš... Ogromna je ljubav, zato smo ponovo zajedno - rekao je Ivan za "Blic" i dodao da u kući žive sa decom.

- Oni su već odrasli. Svi smo i u istoj kući, ali svako ima svoj sprat - objasnio je on.

Nije mu bilo žao

Kako je naveo, osetio je emocije i nije mogao da ih obuzda.

- Milijana je ljubav čista. Od ljubavi nemaš gde, dugo sam se lomio. Kada je ljubav u pitanju ne razmišljaš o posledicama - priznao je Gavrilović, pa dodao da ne oseća grižu savesti zbog javne preljube.

Ovako su izgledali on i Miljana Bogdanović sa kojom je prevario suprugu:

- Nisam imao grižu savesti nikakvu. Saznao sam da su moji to prihvatili, čuo sam se sa sestrom. Deca su prihvatila. Nisam to očekivao! Svaka im čast - zaključio je on.

